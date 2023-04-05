НАБУ проводить обшуки у голови Харківської ОВА Олега Синєгубова — ЗМІ
НАБУ проводить серію обшуків у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова по справі по розкраданню гуманітарної допомоги.
Про це повідомив на сторінці Facebook Юрій Бутусов.
"Сьогодні, за даними джерел Цензор.Нет, детективи НАБУ провели масштабні обшуки у Харківській облдержадміністрації, зокрема у кабінетах голови ОДА О. Синєгубова, заступника голови ОДА В.Ковальської, директора департаменту АПК А.Дорожко", – написав Бутусов.
За його інформацією, справа стосується "розтрати гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році".
Харківська ОВА цю інформацію підтверджує, але не називають причини обшуків.
"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку", - пишуть у Telegram-каналі Харківської ОВА
Також, вони додають, що зі свого боку максимально та всебічно співпрацюють з НАБУ та сприяють у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію.
Нагадаємо, що в Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили суддю-хабарницю. Як зазначається, посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень. Задокументовано факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у місцевого жителя. За гроші хабарниця "гарантувала" громадянину позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов’язань.