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НАБУ проводить обшуки у голови Харківської ОВА Олега Синєгубова — ЗМІ

5 квітня 2023 15:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
НАБУ проводить обшуки у голови Харківської ОВА Олега Синєгубова — ЗМІ
Харківська ОВА цю інформацію підтверджує, але не називають причини обшуків.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

НАБУ проводить серію обшуків у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова по справі по розкраданню гуманітарної допомоги.

Про це повідомив на сторінці Facebook Юрій Бутусов.

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"Сьогодні, за даними джерел Цензор.Нет, детективи НАБУ провели масштабні обшуки у Харківській облдержадміністрації, зокрема у кабінетах голови ОДА О. Синєгубова, заступника голови ОДА В.Ковальської, директора департаменту АПК А.Дорожко", – написав Бутусов. 

За його інформацією, справа стосується "розтрати гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році".

Харківська ОВА цю інформацію підтверджує, але не називають причини обшуків.

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку", - пишуть у Telegram-каналі Харківської ОВА 

Також, вони додають, що зі свого боку максимально та всебічно співпрацюють з НАБУ та сприяють у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію.

Нагадаємо, що в Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили суддю-хабарницю. Як зазначається, посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень. Задокументовано факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у місцевого жителя. За гроші хабарниця "гарантувала" громадянину позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов’язань.

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