НАБУ проводит обыски у главы Харьковской ОВД Олега Синегубова — СМИ

НАБУ проводит обыски у главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, — СМИ
НАБУ проводит серию обысков у руководителя Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова по делу по хищению гуманитарной помощи.
Об этом сообщил на странице Facebook Юрий Бутусов.
"Сегодня, по данным источников Цензор.Нет, детективы НАБУ провели масштабные обыски в Харьковской облгосадминистрации, в частности, в кабинетах председателя ОГА А. Синегубова, заместителя председателя ОГА В.Ковальской, директора департамента АПК А.Дорожко", — написал Бутусов.
По его информации, дело касается "расхода гуманитарной помощи, приобретенной на средства государства после начала российского вторжения в Харьковскую область в 2022-м году".
Харьковская ОВА эту информацию подтверждает, но не называют причины обысков.
"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации. В частности, у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития", — пишут в Telegram-канале Харьковской ОВА.
Также они добавляют, что со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничают с НАБУ и содействуют в его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию.
Напомним, что в Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили судью-взяточницу. Как отмечается, чиновник организовала схему получения взяток за вынесение "нужных" судебных решений. Задокументирован факт, когда судья просила неправомерную выгоду у местного жителя. За деньги взяточница "гарантировала" гражданину положительное решение в судебном деле по долговым обязательствам.