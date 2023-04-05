НАБУ проводит обыски у главы Харьковской ОВД Олега Синегубова — СМИ

Харьковская ОВА эту информацию подтверждает, но не называются причины обысков

НАБУ проводит серию обысков у руководителя Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова по делу по хищению гуманитарной помощи.

Об этом сообщил на странице Facebook Юрий Бутусов.

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"Сегодня, по данным источников Цензор.Нет, детективы НАБУ провели масштабные обыски в Харьковской облгосадминистрации, в частности, в кабинетах председателя ОГА А. Синегубова, заместителя председателя ОГА В.Ковальской, директора департамента АПК А.Дорожко", — написал Бутусов.

По его информации, дело касается "расхода гуманитарной помощи, приобретенной на средства государства после начала российского вторжения в Харьковскую область в 2022-м году".

Харьковская ОВА эту информацию подтверждает, но не называют причины обысков.

"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации. В частности, у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития", — пишут в Telegram-канале Харьковской ОВА.

Также они добавляют, что со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничают с НАБУ и содействуют в его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Напомним, что в Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили судью-взяточницу. Как отмечается, чиновник организовала схему получения взяток за вынесение "нужных" судебных решений. Задокументирован факт, когда судья просила неправомерную выгоду у местного жителя. За деньги взяточница "гарантировала" гражданину положительное решение в судебном деле по долговым обязательствам.