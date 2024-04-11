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НАБУ та САП викрили угрупування, яке розкрадало мільйони коштів для відбудови Харкова

11 квітня 2024 16:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
НАБУ та САП викрили угрупування, яке розкрадало мільйони коштів для відбудови Харкова
Детективи НАБУ з одним з підозрюваних. Фото: НАБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила організовану групу, створену у 2022 році з метою заволодіння держбюджетом та фіндопомогою від міжнародних партнерів України. Гроші призначалися для відбудови критичної інфраструктури Харкова. 

Про це інформує пресслужба НАБУ.

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Як стало відомо, один з впливових бізнесменів у змові з першим заступником гендиректора "Харківських тепломереж" домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання труб, вікон та технічної солі. При цьому, воєнний стан шахраї використали як привід не робити відкриті торги.

НАБУ та САП викрили угрупування, яке розкрадало мільйони коштів для відбудови Харкова
Схема проведення махінацій. Джерело: НАБУ

"Переможець" через низку "фірм-прокладок" закупив продукцію у виробника та перепродав КП за завищеною вдвічі ціною. Водночас у КП були з цим виробником прямі господарські відносини.

НАБУ та САП викрили угрупування, яке розкрадало мільйони коштів для відбудови Харкова
Детектив НАБУ з одним з підозрюваних. Джерело: НАБУ

Через це було збитків сумою у 159,5 млн грн, які потрапили до зловмисників. Частина цих коштів (22 млн грн) була надана Міжнародним банком реконструкції та відродження, і призначалися для розвитку міської інфраструктури.

НАБУ та САП викрили угрупування, яке розкрадало мільйони коштів для відбудови Харкова
Детектив НАБУ повідомляє про підозру одному зі зловмисників. Джерело: НАБУ

Внаслідок цього підозру за трьома статтями ККУ отримали:

  • лідер організованої групи;
  • перший заступник гендиректора КП "Харківські теплові мережі"; 
  • член ради директорів КП "Харківські теплові мережі";
  • та інші чотири особи, підконтрольні лідеру організованої групи.

Нагадаємо, раніше САП і НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України Артемом Шило, яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці, які були "відмиті" на закупівлі трансформаторів. 

Водночас детективи НАБУ та фінського Нацбюро розслідувань затримали трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. Замість бронежилетів для бійців ЗСУ зловмисники придбали елітні авто та нерухомість.

НАБУ
Харків
САП
гроші
Україна
критична інфраструктура