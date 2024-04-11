НАБУ и САП раскрыли группировку, которая разворовывала миллионы средств для восстановления Харькова
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, созданную в 2022 году с целью завладения госбюджетом и финпомощью от международных партнеров Украины. Деньги предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова.
Об этом информирует пресс-служба НАБУ.
Что установили детективы
Как стало известно, один из влиятельных бизнесменов в сговоре с первым заместителем гендиректора "Харьковских теплосетей" добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров по поставкам труб, окон и технической соли. При этом военное положение мошенники использовали в качестве повода не делать открытые торги.
"Победитель" из-за ряда "фирм-прокладок" закупил продукцию у производителя и перепродал КП по завышенной вдвое цене. В то же время у КП были с этим производителем прямые хозяйственные отношения.
Из-за этого были причинены убытки на сумму в 159,5 млн грн, которые перешли к злоумышленникам. Часть этих средств (22 млн грн) была предоставлена Международным банком реконструкции и возрождения и предназначалась для развития городской инфраструктуры.
В результате этого подозрение по трем статьям УКУ получили:
- лидер организованной группы;
- первый заместитель гендиректора КП "Харьковские тепловые сети";
- член совета директоров КП "Харьковские тепловые сети";
- и другие четыре человека, подконтрольные лидеру организованной группы.
Напомним, ранее САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины Артемом Шило, которая присвоила 94,8 млн грн Укрзалізниці, которые были "отмыты" на закупке трансформаторов.
В то же время, детективы НАБУ и финского Нацбюро расследований задержали трех человек по подозрению в отмывании средств Министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро. Вместо бронежилетов для бойцов ВСУ злоумышленники приобрели элитные автомобили и недвижимость.
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