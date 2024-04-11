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НАБУ и САП раскрыли группировку, которая разворовывала миллионы средств для восстановления Харькова

11 апреля 2024 16:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
НАБУ и САП раскрыли группировку, которая разворовывала миллионы средств для восстановления Харькова
Детективы НАБУ с одним из подозреваемых. Фото: НАБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, созданную в 2022 году с целью завладения госбюджетом и финпомощью от международных партнеров Украины. Деньги предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

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Как стало известно, один из влиятельных бизнесменов в сговоре с первым заместителем гендиректора "Харьковских теплосетей" добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров по поставкам труб, окон и технической соли. При этом военное положение мошенники использовали в качестве повода не делать открытые торги.

НАБУ и САП разоблачили группировку, которая разворовывала миллионы средств для восстановления Харькова
Схема проведения махинаций. Источник: НАБУ

"Победитель" из-за ряда "фирм-прокладок" закупил продукцию у производителя и перепродал КП по завышенной вдвое цене. В то же время у КП были с этим производителем прямые хозяйственные отношения.

НАБУ и САП разоблачили группировку, которая разворовывала миллионы средств для восстановления Харькова
Детектив НАБУ с одним из подозреваемых. Источник: НАБУ

Из-за этого были причинены убытки на сумму в 159,5 млн грн, которые перешли к злоумышленникам. Часть этих средств (22 млн грн) была предоставлена Международным банком реконструкции и возрождения и предназначалась для развития городской инфраструктуры.

НАБУ и САП разоблачили группировку, которая разворовывала миллионы средств для восстановления Харькова
Детектив НАБУ сообщает о подозрении одному из злоумышленников. Источник: НАБУ

В результате этого подозрение по трем статьям УКУ получили:

  • лидер организованной группы;
  • первый заместитель гендиректора КП "Харьковские тепловые сети";
  • член совета директоров КП "Харьковские тепловые сети";
  • и другие четыре человека, подконтрольные лидеру организованной группы.

Напомним, ранее САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины Артемом Шило, которая присвоила 94,8 млн грн Укрзалізниці, которые были "отмыты" на закупке трансформаторов.

В то же время, детективы НАБУ и финского Нацбюро расследований задержали трех человек по подозрению в отмывании средств Министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро. Вместо бронежилетов для бойцов ВСУ злоумышленники приобрели элитные автомобили и недвижимость.

НАБУ
Харьков
САП
деньги
Украина
критическая инфраструктура

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