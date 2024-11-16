Погода у Харкові — прогноз від синоптиків на 17 листопада

Дівчина йде вулицею. Фото: Ґвара Медіа

У неділю, 17 листопада у Харкові та області буде хмарна погода. Вночі прогнозують морози, але вдень позначки термометра піднімуться вище нуля. В цей день в регіоні буде найхолодніша погода в Україні.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у суботу, 16 листопада.

Читайте також:

Погода у Харкові 17 листопада

Синоптики прогнозують в Харкові хмарну погоду в неділю, 17 вересня. Істотних опадів не буде.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде близько 0 °C. Вдень позначки термометра у Харкові сягнуть +4...+6 °C.

Прогноз погоди на Харківщині на 17 листопада. Фото: скриншот

Хмарна погода буде в цей день у всій Харківській області. Сильних опадів не прогнозують.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде -3...+2 °C. Вдень синоптики прогнозують +3...+8 °C.

Прогноз погоди по Україні на 17 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, погода в Україні буде тепла та суха. Позначки термометрів піднімуться до +12 °С.

16 листопада в Україні очікується сильна магнітна буря. Свого піка досягне сонячна активність. Це може серйозно вплинути на самопочуття метеозалежних людей.