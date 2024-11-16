Погода в Харькове — прогноз от синоптиков на 17 ноября

Девушка идет по улице. Фото: Ґвара Медиа

В воскресенье, 17 ноября, в Харькове и области будет облачная погода. Ночью прогнозируют морозы, но днем отметки термометра поднимутся выше нуля. В этот день в регионе будет самая холодная погода в Украине.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в субботу, 16 ноября.

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Погода в Харькове 17 ноября

Синоптики прогнозируют в Харькове пасмурную погоду в воскресенье, 17 сентября. Существенных осадков не будет.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха около 0 °C. Днем отметки термометра в Харькове составят +4...+6 °C.

Прогноз погоды в Харьковской области на 17 ноября. Фото: скриншот

Пасмурная погода в этот день будет и у всей Харьковской области. Сильные осадки не прогнозируют.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха -3...+2°C. Днем синоптики прогнозируют +3...+8°C.

Прогноз погоды по Украине на 17 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, погода в Украине будет теплой и сухой. Отметки термометров поднимутся до +12 °С.

16 ноября в Украине ожидается мощная магнитная буря. Своего пика достигнет солнечная активность. Это может серьезно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.