Погода в Харькове — прогноз от синоптиков на 17 ноября

Самый холодный регион — прогноз погоды в Харькове на завтра
В воскресенье, 17 ноября, в Харькове и области будет облачная погода. Ночью прогнозируют морозы, но днем отметки термометра поднимутся выше нуля. В этот день в регионе будет самая холодная погода в Украине.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в субботу, 16 ноября.
Погода в Харькове 17 ноября
Синоптики прогнозируют в Харькове пасмурную погоду в воскресенье, 17 сентября. Существенных осадков не будет.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха около 0 °C. Днем отметки термометра в Харькове составят +4...+6 °C.
Пасмурная погода в этот день будет и у всей Харьковской области. Сильные осадки не прогнозируют.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха -3...+2°C. Днем синоптики прогнозируют +3...+8°C.
Напомним, в воскресенье, 17 ноября, погода в Украине будет теплой и сухой. Отметки термометров поднимутся до +12 °С.
16 ноября в Украине ожидается мощная магнитная буря. Своего пика достигнет солнечная активность. Это может серьезно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
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