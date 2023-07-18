Наказував підлеглим вбивати: у Харкові затримали військового за напад на поліцейських

Військовослужбовець стріляє (ілюстративне фото). Фото: Агєєв Андрій / УНІАН

Військовослужбовець, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, вчинив напад на працівників поліції. Чоловік рухався в коменданську годину на авто без номерних знаків і відмовився зупинитись на вимогу поліцейських.

Про це стало відомо з ухвали Ленінського районого суду міста Харкова.

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Матеріали справи

29 березня 2023 року екіпаж патрульної поліції заступив разом з працівником військової служби правопорядку заступили у нічне чергування. Під час комендантської години вони помітили автомобіль MAZDA B2500 зеленого кольору із відсутніми номерними знаками, за кермом якого перебував військовослужбовець. Було прийняте рішення про зупинку вказаного транспортного засобу, але водій на неодноразові вимоги виказані працівниками поліції через гучномовець та ввімкнені проблискові маячки синього та червоного кольорів не реагував, вимоги до зупинки не виконував.

Екіпаж почав переслідувати авто аж до однієї з військових частин. Там працівники поліції підійшли до автомобіля, представились і попросили надати водія особисті документи та документи на ТЗ, на що військовослужбовець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав безпідставно висловлюватись у грубій нецензурній формі у бік поліціянтів.

Потім чоловік, показуючи свою неповагу до правоохоронних органів різко почав рух на авто у ворота, які ще не були відкриті. В результаті чого автомобілем вдарив хвіртку воріт, якою було травмовано одного зі співробітників поліції.

"З метою спроби зупинити працівник військової служби правопорядку зробив два постріли з АК-74 у бік автомобіля, але військовий не відреагував і продовжив рух по території ВЧ до боксів з неодноразовими викликами "Гаси мусоров!", призиваючи інших військовослужбовців протиправно позбавити життя працівників поліції", — розповідається в ухвалі.

Поліціянти направилисьпереслідувати порушників. Підбігши до боксу в який заїхав автомобіль, правоохоронці побачили агресивно налаштованих осіб у камуфляжному одязі зі зброєю в руках і почули знов від водія заклики до вбивства поліцейських. Відчуваючи реальну небезпеку для свого життя та здоров'я правоохоронці розділились по двоє і направились по різних боках від приміщення боксів. Один з патрульних викликах допомогу.

Тим часом військовий, керуючи тим же автомобілем MAZDA, виїхав із боксу і направився до інших воріт з метою покинути територію ВЧ. Весь цей час він продовжував призивати військовослужбовців вбити патрульних. На виїзді він побачив автомобіль патрульних та вийшов з авто.

Чоловік з вогнепальної бойової зброї (попередньо пістолет) почав прицільну стрільбу по вказаних поліціянтів. Один з поліцейських голосно наказувати військовому припинити протиправні дії й кинути зброю, на що останній ніяк не реагував, а продовжував, з відстані близько 25 метрів, вести прицільну стрільбу. Всього він зробив не менше 7 пострілів.

"З метою припинення подальших противоправних дій, в порядку ст.ст.42-46 Закону України "Про Національну поліцію" - поліцейським були застосовані заходи примусу у вигляді застосування вогнепальної зброї до ОСОБА_5 в результаті чого правопорушника було поранено", — йдеться в протоколі справи.

Згідно інформації в ухвалі, затриманий виявився командиром взводу МТЗ військової частини. Також в там зазначається, що чоловік уродженець с.Попівка Корочанського району, Бєлгородської області РФ, та є громадянином Росії.

Військовий підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 348 КК України, тобто замах на вбивство працівника правоохоронного органу, у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, що у військовій частині на Дніпропетровщині помер контрактник Богдан Говорухін. Керівництво стверджує, що це самогубство, однак батьки впевнені, що їхнього сина вбили.

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