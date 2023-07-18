Приказывал подчиненным убивать: в Харькове задержали военного за нападение на полицейских

Военнослужащий стреляет (иллюстративный фото). Фото: Агеев Андрей / УНИАН

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащий совершил нападение на работников полиции. Мужчина передвигался в коменданское время на авто без номерных знаков и отказался остановиться по требованию полицейских.

Об этом стало известно с поставновления Ленинского районного суда города Харькова .

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Материалы дела

29 марта 2023 г. экипаж патрульной полиции заступил вместе с работником военной службы правопорядка заступили в ночное дежурство. Во время комендантского часа они заметили автомобиль MAZDA B2500 зеленого цвета с отсутствующими номерными знаками, за рулем которого находился военнослужащий. Было принято решение об остановке указанного транспортного средства, но водитель на неоднократные требования к остановке не выполнял.

Экипаж начал преследовать авто до одной из воинских частей. Там сотрудники полиции подошли к автомобилю, представились и попросили предоставить водителя личные документы и документы на ТС, на что военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал безосновательно высказываться в грубой нецензурной форме в сторону полицейских.

Затем мужчина, показывая свое неуважение к правоохранительным органам, резко начал движение на авто в ворота, которые еще не были открыты. В результате чего автомобилем ударил калитку ворот, которой был травмирован один из сотрудников полиции.

"С целью попытки остановить работник военной службы правопорядка произвел два выстрела из АК-74 в сторону автомобиля, но военный не отреагировал и продолжил движение по территории ВЧ к боксам с неоднократными вызовами "Гаси мусоров!", призывая других военнослужащих противоправно лишить жизни работников полиции" , – рассказывается в постановлении.

Полицейские направились преследовать нарушителей. Подбежав к боксу в заехавший автомобиль, правоохранители увидели агрессивно настроенных лиц в камуфляжной одежде с оружием в руках и услышали снова от водителя призывы к убийству полицейских. Чувствуя реальную опасность для своей жизни и здоровья, правоохранители разделились по двое и направились по разным сторонам от помещения боксов. Один из патрульных вызовов помощь.

Тем временем военный, управляя тем же автомобилем MAZDA, выехал из бокса и направился в другие ворота с целью покинуть территорию ВЧ. Все это время он продолжал призывать военнослужащих убить патрульных. На выезде он увидел автомобиль полицейских и вышел из машины.

Мужчина из огнестрельного боевого оружия (предварительно пистолет) начал прицельную стрельбу по указанным полицейским. Один из правоохранителей громко приказал военному прекратить противоправные действия и бросить оружие, на что последний никак не реагировал, а продолжал с расстояния около 25 метров вести прицельную стрельбу. Всего он произвел не менее 7 выстрелов.

"С целью пресечения дальнейших противоправных действий, в порядке ст.ст.42-46 Закона Украины "О Национальной полиции" — полицейским были применены меры принуждения в виде применения огнестрельного оружия к ОСОБА_5 в результате чего правонарушитель был ранен", — говорится в протоколе дела .

Согласно информации их решения суда, задержанный оказался командиром взвода МТЗ воинской части. Также там отмечается, что мужчина уроженец с.Поповка Корочанского района, Белгородской области РФ и является гражданином России.

Военный подозревается в совершении уголовного правонарушения — преступления, предусмотренного ст. 348 УК Украины, то есть покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Напомним, что в военной части на Днепропетровщине умер контрактник Богдан Говорухин . Руководство утверждает, что это самоубийство, однако родители уверены, что их сын был убит.

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