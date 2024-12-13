Золотий карась — на Харківщині чоловік наловив риби на пів мільйона і отримав вирок суду

Чоловік на риболовлі. Ілюстративне фото: скриншот

У Харківській області чоловік сіткою виловив понад 300 рибин. Серед улову були й червонокнижні золоті карасі, що мають статус вразливого виду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що житель Берестинського району приїхав на велосипеді до берега річки Оріль, де, використовуючи гумовий човен, встановив 12 риболовних сіток. У результаті він виловив понад 300 рибин, серед яких були й червонокнижні золоті карасі, що мають статус вразливого виду.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що ловив рибу для особистого вжитку. За його словами, він позичив гумовий човен у сусіда, а для транспортування риби зателефонував другу. Проте на місці події чоловіка затримали правоохоронці, які вилучили рибу, сітки та човен.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, призначив чоловіку покарання у вигляді іспитового терміну строком на один рік, а також зобов’язав виплатити Сахновщинській селищній раді 528 552 гривні за завдану шкоду водним біоресурсам.

Адвокат обвинуваченого просив суд не конфісковувати човен, однак рішення щодо цього питання залишилося незмінним.

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