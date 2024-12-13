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Поймал рыбы на полмиллиона — на Харьковщине суд наказал мужчину

13 декабря 2024 14:46
Виктория Козырь - редактор
Золотой карась — в Харьковской области мужчина наловил рыбы на полмиллиона и получил приговор суда
Мужчина на рыбалке. Иллюстративное фото: скриншот
Виктория Козырь - редактор

В Харьковской области мужчина выловил сетью более 300 рыб. Среди улова оказались краснокнижные золотые караси, которые имеют статус уязвимого вида.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что житель Берестинского района приехал на велосипеде к берегу реки Орель, где, используя резиновую лодку, установил 12 рыболовных сетей. В результате он выловил более 300 рыб, среди которых были и краснокнижные золотые караси, имеющие статус уязвимого вида.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину, объяснив, что ловил рыбу для личного потребления. По его словам, он одолжил резиновую лодку у соседа, а для транспортировки рыбы позвонил другу. Однако на месте происшествия мужчину задержали правоохранители, изъяв рыбу, сетки и лодку.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде испытательного срока сроком на один год, а также обязал выплатить Сахновщинскому поселковому совету 528 552 гривны за причиненный ущерб водным биоресурсам.

Адвокат обвиняемого просил суд не конфисковывать лодку, однако решение по этому вопросу осталось неизменным.

А во Львовской области мужчина на автомобиле Mazda MX-5 сбил косулю. Суд наказал виновника ДТП.

Ранее мы писали, что в Киеве полицейские спасли котика, который бегал по проезжей части. Они увидели промокшее и обессиленное животное посреди дороги.

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