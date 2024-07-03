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Напружений графік — як вимикатимуть світло на Харківщині в четвер

3 липня 2024 23:40
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла у Харкові та області у четвер 4 липня
Одна з вулиць Харкова під час відключення світла. Фото ілюстративне: AFP
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У четвер, 4 липня, у Харкові та області буде застосовуватися графік погодинних відключень світла. За вказівкою "Укренерго" електроенергію вимикатимуть впродовж доби. На Харківщині діє розклад відключень для 12-ти категорій споживачів. 

Детальний графік для жителів регіону раніше опубліковала компанія "Харківобленерго". 

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Як дізнатись, коли у вашому будинку не буде світла 

Енергетики Харківщини склали спеціальну таблицю, в якій вказані години вимкнення енергоживлення. Але всі харків'яни можуть перевірити на офіційному сайті "Харківобленерго", коли саме в їх будинках не буде світла.

"Внаслідок постійних ворожих атак перелік адрес у кожній з черг може змінюватись, але ми намагаємось якомога швидше оновлювати інформацію", — повідомляє компанія.

Жителі Харківщини можуть перевірити на сайті Харківобленерго, коли не буде світла
Форму, яку треба заповнити на сайті "Харківобленерго". Скриншот: oblenergo.kharkov.ua

Нагадаємо, радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що ситуація в енергосистемі України може змінитися на краще наприкінці липня цього року.

Водночас, за словами експерта з енергетики Михайла Гончара, стан української енергоситеми досить критичний. Взимку можуть виникнути ще більші складнощі з енергозабезпечння населення. 

Харків електроенергія Харківська область Укренерго проблеми обленерго енергетика відключення світла блекаут

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