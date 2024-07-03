Графіки відключення світла у Харкові та області у четвер 4 липня

Напружений графік — як вимикатимуть світло на Харківщині в четвер
У четвер, 4 липня, у Харкові та області буде застосовуватися графік погодинних відключень світла. За вказівкою "Укренерго" електроенергію вимикатимуть впродовж доби. На Харківщині діє розклад відключень для 12-ти категорій споживачів.
Детальний графік для жителів регіону раніше опубліковала компанія "Харківобленерго".
Як дізнатись, коли у вашому будинку не буде світла
Енергетики Харківщини склали спеціальну таблицю, в якій вказані години вимкнення енергоживлення. Але всі харків'яни можуть перевірити на офіційному сайті "Харківобленерго", коли саме в їх будинках не буде світла.
"Внаслідок постійних ворожих атак перелік адрес у кожній з черг може змінюватись, але ми намагаємось якомога швидше оновлювати інформацію", — повідомляє компанія.
Нагадаємо, радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що ситуація в енергосистемі України може змінитися на краще наприкінці липня цього року.
Водночас, за словами експерта з енергетики Михайла Гончара, стан української енергоситеми досить критичний. Взимку можуть виникнути ще більші складнощі з енергозабезпечння населення.
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