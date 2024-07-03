Графики отключения света в Харькове и области в четверг 4 июля

Одна из улиц Харькова во время отключения света. Фото иллюстративное: AFP

В четверг, 4 июля, в Харькове и области будет применяться график почасовых отключений света. По указанию "Укрэнерго" электроэнергию планируется отключать в течение суток. В Харьковской области действует расписание для 12-ти категорий потребителей.

Подробный график для жителей региона ранее опубликовала компания "Харьковоблэнерго".

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Энергетики Харьковщины составили специальную таблицу, в которой указаны часы отключения энергопитания. Также харьковчане могут проверить на официальном сайте "Харьковоблэнерго", когда именно в их домах не будет света.

"В результате постоянных вражеских атак перечень адресов в каждой из очередей может меняться, но мы стараемся как можно быстрее обновлять информацию", — сообщает компания.

Форму, которую нужно заполнить на сайте "Харьковоблэнерго". Скриншот: oblenergo.kharkov.ua

Напомним, советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины может измениться в лучшую сторону в конце июля этого года.

В то же время, по словам эксперта по энергетике Михаила Гончара, состояние украинской энергосистемы достаточно критическое. Зимой могут возникнуть еще большие сложности с энергоснабжением населения.