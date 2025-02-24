Страшну статистику підбили у харківській прокуратурі й розповіли про злочини окупантів на території Харківської області

Наслідки удар російської ракети по будівлі ХМДА. Фото: Соцмережі

Сьогодні добігає кінця третій рік, протягом якого Україна та всі її захисники та захисниці протистоять російській агресії. У прокуратурі Харківської області підбили попередню страшну статистику воєнних злочинів окупантів на Харківщині.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на начальника управління протидії воєнним злочинам Харківської облпрокуратури Спартака Борисенко.

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Згідно з інформацією Борисенка, на цей момент попередньо встановлено, що через напад Росії у Харківській області загинуло 2807 цивільних осіб, серед них 95 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 6093 мешканців Харкова та області, з них 459 — це діти.

Також прокуратурою Харківської області встановлено щонайменше 20 фактів, пов’язаних із сексуальним насильством. Окупанти гвалтували дівчат і жінок. Наймолодшій було 16 років, найстаршій – 73 роки.

В цілому обласна прокуратура зареєструвала понад 27 тисяч фактів воєнних злочинів Росії. Майже 18 тисяч з них пов’язані з обстрілами чи бомбардуваннями цивільної інфраструктури. Зафіксовано 105 вбивств, 456 випадків коли українців незаконно позбавляли волі. Також прокуратура зафіксувала 2 748 випадків мародерства з боку солдат армії РФ.

За даними Спартака Борисенка, у Харкові та області зруйновано та пошкоджено понад 75 тисяч об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, з них: 7 207 житлових будинків.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого російські окупанти здійснили запуск 267 безпілотників. Сили ППО були залучені в 13 областях України.

Також протягом доби загарбники здійснили атаки на 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 455 ударів.