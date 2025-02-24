Страшную статистику подвели в харьковской прокуратуре и рассказали о преступлениях оккупантов на территории Харьковской области

Последствия удара российской ракеты по зданию ХМДА. Фото: Соцсети

Сегодня подходит к концу третий год, в течение которого Украина и все ее защитники и защитницы противостоят российской агрессии. В прокуратуре Харьковской области подвели предварительную страшную статистику военных преступлений оккупантов на Харьковщине.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на начальника управления противодействия военным преступлениям Харьковской облпрокуратуры Спартака Борисенко.

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Перечень преступлений российских оккупантов на Харьковщине

Согласно информации Борисенко, на данный момент предварительно установлено, что из-за нападения России в Харьковской области погибло 2807 гражданских лиц, среди них 95 детей. Ранения различной степени тяжести получили 6093 жителей Харькова и области, из них 459 - это дети.

Также прокуратурой Харьковской области установлено не менее 20 фактов, связанных с сексуальным насилием. Оккупанты насиловали девушек и женщин. Самой младшей было 16 лет, самой старшей - 73 года.

В целом областная прокуратура зарегистрировала более 27 тысяч фактов военных преступлений России. Почти 18 тысяч из них связаны с обстрелами или бомбардировками гражданской инфраструктуры. Зафиксировано 105 убийств, 456 случаев, когда украинцев незаконно лишали свободы. Также прокуратура зафиксировала 2 748 случаев мародерства со стороны солдат армии РФ.

По данным Спартака Борисенко, в Харькове и области разрушено и повреждено более 75 тысяч объектов гражданской и критической инфраструктуры, из них: 7 207 жилых домов.

Напомним, в ночь на 23 февраля российские оккупанты осуществили запуск 267 беспилотников. Силы ПВО были привлечены в 13 областях Украины.

Также в течение суток захватчики совершили атаки на 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 455 ударов.