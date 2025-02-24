Страшную статистику подвели в харьковской прокуратуре и рассказали о преступлениях оккупантов на территории Харьковской области

Насилие и убийства — прокуратура о "русском мире" на Харьковщине
Сегодня подходит к концу третий год, в течение которого Украина и все ее защитники и защитницы противостоят российской агрессии. В прокуратуре Харьковской области подвели предварительную страшную статистику военных преступлений оккупантов на Харьковщине.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на начальника управления противодействия военным преступлениям Харьковской облпрокуратуры Спартака Борисенко.
Перечень преступлений российских оккупантов на Харьковщине
Согласно информации Борисенко, на данный момент предварительно установлено, что из-за нападения России в Харьковской области погибло 2807 гражданских лиц, среди них 95 детей. Ранения различной степени тяжести получили 6093 жителей Харькова и области, из них 459 - это дети.
Также прокуратурой Харьковской области установлено не менее 20 фактов, связанных с сексуальным насилием. Оккупанты насиловали девушек и женщин. Самой младшей было 16 лет, самой старшей - 73 года.
В целом областная прокуратура зарегистрировала более 27 тысяч фактов военных преступлений России. Почти 18 тысяч из них связаны с обстрелами или бомбардировками гражданской инфраструктуры. Зафиксировано 105 убийств, 456 случаев, когда украинцев незаконно лишали свободы. Также прокуратура зафиксировала 2 748 случаев мародерства со стороны солдат армии РФ.
По данным Спартака Борисенко, в Харькове и области разрушено и повреждено более 75 тысяч объектов гражданской и критической инфраструктуры, из них: 7 207 жилых домов.
Напомним, в ночь на 23 февраля российские оккупанты осуществили запуск 267 беспилотников. Силы ПВО были привлечены в 13 областях Украины.
Также в течение суток захватчики совершили атаки на 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 455 ударов.
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