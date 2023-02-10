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Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

10 лютого 2023 09:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло
У середньому квартиру у хорошому стані зараз можна купити за 20-25 тис. доларів. Фото: Дар'я Лобанок / Ґвара Медіа
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За рік ринок нерухомісті у Харкові пережив сильні зміни. У центрі ціни на житло  суттєво знизилися порівняно з довоєнним періодом, зріс попит на колись непопулярні райони. Деякі ж квартири місяцями стоять порожні, бо ніхто не хоче їх орендувати навіть за невеликі гроші. Ми поспілкувались з експертом нерухомості Ігорем Балакаю та дізнались, що змінилось за цей рік. Більше читайте у матеріалі Новини.Live.

Як змінювались цінники на нерухомість у 2022 році

За словами експерта, січень місяць був більш-менш нормальний і досить активним у 2022 році. Вже в лютому на хвилі чутків про можливий наступ росії ціни на нерухомість знизились на 15%. Але попри це, угоди про купівлю квартир оформлювались аж до 24 числа. А якщо продавець знижував ціну на 20-25%, навіть були готові вносити задатки. Ігор Балака це пояснює тим, що досить велика кількість людей вважала, що війни не буде. Якщо вона буде, то відбуватиметься на Донеччині, а Харків ця ситуація взагалі ніяк не чіпатиме. Проте вже 24 лютого багато угод було розірвано.

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"В нас були такі прецеденти, коли квартира у центрі виставлялася січні за 106 тис. гривень. За неї внесли завдаток у 90 тис. гривень, а вже у травні її купили за 57 тисяч. Тобто майже вдвічі дешевше",  розповідає експерт.

Ігор Балака
Ігор Балака. Фото: Facebook

Влітку ціни на квартири зменшились на половину вартості. Але потім ціни почали підійматись на 10-15%, особливо після звільнення Харківської області восени. Зараз квадратні метри коштують 60-65% від довоєнної вартості. У середньому квартиру у хорошому стані зараз можна купити за 20-25 тис. доларів — це рекордно низькі ціни для Харкова.

Що купують зараз

Після початку російського вторгнення на території всієї України було зупинено роботу державних реєстрів. У травні після відновлення їхньої роботи, з'явилися рідкісні угоди за умов великої цінової невизначеності. Але незважаючи на низькі ціни на житло, покупців не так багато. Якщо у 2021 році по Харківській області було укладено 54 252 договори  купівлі-продажу, то у 2022 — 8 945 договорів, третина з яких за довоєнний час. Тобто продажі впали в 6 разів.

Харків
Фото: Новини.Live

При купівлі нерухомості люди зараз звертають увагу не тільки на ціну, але й на її розташування. Зокрема, обирають райони, в яких було найменше обстрілів. "Найцікавіше, що одним із найбезпечніших районів у нас вважається проспект Гагаріна та Одеська. Те, що раніше при купівлі нерухомості розглядалося дуже слабко. Але там була мінімальна кількість "прильотів", тому наші покупці переглянули своє бажання жити у цьому районі", каже Балака.

Зараз мають попит квартири біля метро, оскільки це потенційні бомбосховища. А також двокімнатні квартири, гостинки, а також приватні будинки.

"Дуже багато хто переконався, що в районах приватного сектору жити куда безпечніше. По-перше, з п'ятнадцятого поверху до підвалу швидко не добіжиш під час обстрілу. По-друге, такі райони менше обстрілюють. Наприклад, район Павлове поле постійно накривали, особливо влітку, але обстрілювали здебільшого ділянки з висотними будинками",  розповідає експерт.

Також Ігор Балака зазначає, що відбуваються купівлі квартир і на Північній Салтівці — найбільш постраждалому районі Харкова. Але такі угоди він називає "грою у рулетку". Адже при купівлі такого житла за невеликі гроші людина сподівається отримати потім компенсації або нові квадратні метри.

Салтівка
Будинок на Північній Салтівці. Фото: Новини.Live

Так само і не всі харків’яни готові зараз продавати свою нерухомість, навіть якщо прийняли рішення переїхати в інше місто. Зараз вони чекають кращих часів, чекають на перемогу та відновлення, чекають, коли покупці будуть готові платити, а не просто викуповувати квартири за копійки.

Оренда квартир

На ринку оренди житла в Харкові попит є, але все ж таки недостатній, щоб повернути вартість оренди на довоєнний рівень. 6-7 тисяч гривень — стандартна ціна оренди у Харкові за однокімнатну чи двокімнатну квартиру у "безпечному" районі, якими зараз вважаються Одеська, Нові дома, Холодна гора. Приблизно за стільки ж здають і квартири в центрі. Можна знайти житло і за 5 тисяч гривень. Квартири преміум-класу вполовину дешевші, але знімати їх зараз немає кому.

"У нас попит на таке житло зник внаслідок того, що виїхали усі іноземні студенти та фахівці. Вони знімали район Павлового поля, метро "Студентська", Холодна гора, Олексіївка, центр. Там було дуже багато іноземців. Так само виїхали ті, хто мав гроші на ці квартири. Тому попри такі суттєві пошкодження, значна кількість житла вивільнилася, і її дуже багато", розповідає експерт.

Ігор Балака зазначає, що цінники на оренду здебільшого без урахування комунальних послуг, бо орендодавці хочуть і заробити, і перекласти ці платежі на інших. Особливо в опалювальний сезон.

Прогнози на майбутнє

Робити прогнози зараз дуже важко, каже експерт: "Ми не знаємо, яким буде Харків. Потім ми не знаємо, що буде з росією і чи буде потенційна небезпека взагалі у Харкові чи ні". На цей час Балака бачить три варіанти для розвитку ситуації у Харкові у сфері нерухомості.

Перший — песимістичний. В цьому випадку військові дії продовжуються, Харків перебуває під обстрілами. В такому разі у місті залишаться лише справжні патріоти Харкова, які життя не уявляють без нього. Іноземних студентів не буде, а українські обиратимуть більш безпечні регіони. "Тут можлива ситуація, що ціни дрейфуватимуть на теперішньому рівні, а може, навіть зменшуватимуться вдвічі", каже Ігор Балака.

Обстріл Харкова
Обстріл Харкова 5 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi 

Варіант дуже оптимістичний. В цьому випадку росія розвалюється як держава, а Бєлгородська область стає буферною зоною. До Харкова надходять кошти на відновлення та триває масштабне будівництво. Створюються нові бізнеси, налагоджується економіка. Тоді десь за два роки ціни на нерухомість повернуться до довоєнних.

"Ну і, швидше за все, усереднений варіант. Якщо все-таки ситуація вирішується тим, що росія продовжує існувати як держава й Україна отримує гарантії безпеки. В цьому випадку Харків уже, на жаль, не буде таким, як раніше. Рівень цін там здатний вагатися, плюс-мінус біля теперішньої вартості", каже експерт.

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