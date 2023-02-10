Насколько в Харькове за год подешевело жилье

В среднем квартиру в хорошем состоянии сейчас можно купить за 20-25 тысяч долларов. Фото: Дарья Лобанок / Ґвара Медіа

Через год рынок недвижимости в Харькове пережил сильные изменения. В центре цены на жилье существенно снизились по сравнению с довоенным периодом, вырос спрос на непопулярные районы. Некоторые же квартиры месяца пустуют, потому что никто не хочет их арендовать даже за небольшие деньги. Мы пообщались с экспертом недвижимости Игорем Балакай и узнали, что изменилось за этот год. Больше читайте в материале Новости. Live.

Как изменялись ценники на недвижимость в 2022 году

По словам эксперта, январь месяц был более или менее нормальным и достаточно активным в 2022 году. В феврале на волне слухов о возможном наступлении россии цены на недвижимость снизились на 15%. Но, несмотря на это, соглашения о покупке квартир оформлялись вплоть до самого 24 числа. А если продавец снижал цену на 20-25% – даже были готовы вносить задатки. Игорь Балака объясняет это тем, что достаточно большое количество людей считало, что войны не будет. Если она будет, то будет происходить в Донецкой области, а Харьков эта ситуация вообще никак не будет трогать. Однако уже 24 февраля многие соглашения были разорваны.

"У нас были такие прецеденты, когда квартира в центре выставлялась в январе за 106 тысяч гривен. За нее внесли задаток в 90 тысяч, а уже в мае ее купили за 57 тысяч. То есть почти вдвое дешевле", - рассказывает эксперт.

Игор Балака. Фото: Facebook

Летом цены на квартиры снизились на половину стоимости. Но потом цены начали подниматься на 10-15%, особенно после увольнения харьковской области осенью. Сейчас квадратные метры стоят 60–65% от довоенной стоимости. В среднем квартиру в хорошем состоянии сейчас можно купить за 20 – 25 тысяч долларов – это рекордно низкие цены для Харькова.

Что покупают сейчас

После начала российского вторжения на территории всей Украины была остановлена работа государственных реестров. В мае после возобновления их работы появились редкие сделки в условиях большой ценовой неопределенности. Но, несмотря на низкие цены на жилье, покупателей не так много. Если в 2021 году по Харьковской области было заключено 54 252 договоров о купле продажи, то в 2022 - 8 945 договоров, треть из которых за довоенное время. То есть продажи упали в 6 раз.

Фото: Новини.Live

При покупке недвижимости люди сейчас обращают внимание не только на цену, но и ее размещение. В частности, выбирают районы, в которых было меньше обстрелов. "Самое интересное, что одним из самых безопасных районов у нас считается проспект Гагарина и Одесская. То, что раньше при покупке недвижимости рассматривалось очень слабо. Но там было минимальное количество прилетов, поэтому наши покупатели пересмотрели свое желание жить в этом районе", - говорит Балака.

Сейчас пользуются спросом квартиры возле метро, поскольку это потенциальные бомбоубежища. А также двухкомнатные квартиры, гостиные комнаты, а также частные дома.

"Очень многие убедились, что в районах частного сектора жить куда безопаснее. Во-первых, с пятнадцатого этажа в подвал быстро не добежишь во время обстрела. Во-вторых, такие районы меньше обстреливают. Например, район "Павлово поле" постоянно накрывали, особенно летом, но обстреливали в основном участки с высотными домами", - рассказывает эксперт.

Также Игорь Балака отмечает, что происходят покупки квартир и на Северной Салтовке – наиболее пострадавшем районе Харькова. Но такие сделки он называет "игрой в рулетку". Ведь при покупке такого жилья за небольшие деньги человек надеется получить потом компенсации или новые квадратные метры.

Дом на Северной Салтовке. Фото: Новини.Live

Также и не все харьковчане готовы сейчас продавать свою недвижимость, даже если приняли решение переехать в другой город. Сейчас они ждут лучших времен, ждут победы и восстановления, ждут, когда покупатели будут готовы платить, а не просто выкупать квартиры за копейки.

Аренда квартир

На рынке аренды жилья в Харькове спрос есть, но все же недостаточный, чтобы вернуть стоимость аренды на довоенный уровень. 6-7 тысяч гривен - стандартная цена аренды в Харькове за однокомнатную или двухкомнатную квартиру в "безопасном" районе, которыми сейчас считаются Одесская, Новые дома, Холодная гора. Приблизительно столько же сдают и квартиры в центре. Можно найти жилье и за 5 тысяч гривен. Квартиры премиум-класса, вполовину дешевле, но снимать их сейчас некому.

"У нас спрос на такое жилье исчез из-за того, что выехали все иностранные студенты и специалисты. Они снимали район Павла поля, метро Студенческая, Холодная гора, Алексеевка, центр. Там было очень много иностранцев. Так же уехали те, кто имел деньги на эти квартиры. Поэтому, несмотря на такие существенные повреждения, значительное количество жилья высвободилось и его очень много", - рассказывает эксперт.

Игорь Балака отмечает, что ценники на аренду в большинстве своем без учета коммунальных услуг, потому что арендодатели хотят и заработать, и перевести эти платежи на других. Особенно в отопительный сезон.

Прогнозы на будущее

Делать прогнозы сейчас очень тяжело, говорит эксперт. "Мы не знаем, каким будет Харьков. Потом мы не знаем, что будет с Россией и будет ли потенциальная опасность вообще в Харькове или нет". В настоящее время Балака видит три варианта для развития ситуации в Харькове в сфере недвижимости.

Первый – пессимистический. В этом случае военные действия продолжают, Харьков находится под обстрелами. В таком случае в городе останутся только настоящие патриоты этого Харькова, которые жизнь не представляют без него. Иностранных студентов не будет, а украинские будут выбирать более безопасные регионы. " Возможна ситуация, что цены будут дрейфовать на нынешнем уровне, а может, даже будут уменьшаться вдвое", - говорит Игорь Балака.

Обстрел Харькова 5 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Вариант очень оптимистичный. В этом случае Россия разваливается как государство, а Белгородская область становится буферной зоной. В Харьков поступают средства на восстановление и продолжается масштабное строительство. Создаются новые бизнесы, налаживается экономика. Тогда где-то через два года цены на недвижимость вернутся к довоенным.

Ну и скорее всего, усредненный вариант. Если все-таки ситуация решается тем, что Россия продолжает существовать как государство и Украина получает гарантии безопасности. В этом случае Харьков уже, к сожалению, не будет таким, как раньше. Уровень цен там способен колебаться - плюс минус у нынешней стоимости", - говорит эксперт.