Наслідки дронової атаки на Харків — на місцях пошкоджень пожежі
Мер Харкова Ігор Терехов заявив про пошкодження кількох будинків внаслідок ворожої атаки "шахедами" на місто в ніч проти вівторка, 20 травня. На місцях уражень зайнялись пожежі.
Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.
Наслідки атаки на Харків 21 травня
"Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі", — розповів Терехов.
Він додав, що наразі уточнюється інформація щодо жертв та постраждалих.
Нагадаємо, що в Харкові гриміли вибухи в ніч проти 21 травня. Терехов повідомив про атаку "шахедів".
Також ми писали, що в Україні близько чотирьох годин продовжується повітряна тривога. Небезпека оголошена через загрозу ударних безпілотників.
Читайте Новини.LIVE!