Наслідки дронової атаки на Харків — на місцях пошкоджень пожежі

Рятувальники гасять пожежу вночі. Ілюстративне фото: ДСНС

Мер Харкова Ігор Терехов заявив про пошкодження кількох будинків внаслідок ворожої атаки "шахедами" на місто в ніч проти вівторка, 20 травня. На місцях уражень зайнялись пожежі.

Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.

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"Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі", — розповів Терехов.

Він додав, що наразі уточнюється інформація щодо жертв та постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Нагадаємо, що в Харкові гриміли вибухи в ніч проти 21 травня. Терехов повідомив про атаку "шахедів".

Також ми писали, що в Україні близько чотирьох годин продовжується повітряна тривога. Небезпека оголошена через загрозу ударних безпілотників.