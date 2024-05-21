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Наслідки дронової атаки на Харків — на місцях пошкоджень пожежі

21 травня 2024 02:43
оновлено: 02:57
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Інна Буряк
редактор
Наслідки дронової атаки на Харків — на місцях пошкоджень пожежі
Рятувальники гасять пожежу вночі. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Харкова Ігор Терехов заявив про пошкодження кількох будинків внаслідок ворожої атаки "шахедами" на місто в ніч проти вівторка, 20 травня. На місцях уражень зайнялись пожежі.

Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.

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"Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі", — розповів Терехов.

Він додав, що наразі уточнюється інформація щодо жертв та постраждалих.

Наслідки атаки на Харків 21 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Нагадаємо, що в Харкові гриміли вибухи в ніч проти 21 травня. Терехов повідомив про атаку "шахедів".

Також ми писали, що в Україні близько чотирьох годин продовжується повітряна тривога. Небезпека оголошена через загрозу ударних безпілотників.

Харків
пожежа
безпілотники
Харківська область
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
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війна
атака

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