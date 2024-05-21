Последствия дроновой атаки на Харьков — на местах повреждений пожары

Спасатели тушат пожар ночью. Иллюстративное фото: ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении нескольких домов в результате вражеской атаки "шахедами" на город в ночь на вторник, 20 мая. На местах поражений загорелись пожары.

Об этом Игорь Терехов сообщает в Telegram.

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"В результате вражеской атаки шахедами Харькова есть несколько пострадавших частных домов. Там пожары", — рассказал Терехов.

Он добавил, что в настоящее время уточняется информация о жертвах и пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Напомним, что в Харькове гремели взрывы в ночь на 21 мая. Терехов сообщил об атаке "шахедов".

Также мы писали, что в Украине около четырех часов продолжается воздушная тревога. Опасность объявлена из-за угрозы ударных беспилотников.