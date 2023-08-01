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Наслідки ворожої атаки по Харкову: моторошні фото

1 серпня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нічна атака ворога по Харкову 1 серпня: подробиці
Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: Суспільне
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі ворог знову гатив по Україні. Найбільше дісталося Харкову. РФ атакувала місто ракетами та дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання по гуртожитку. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

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Нічна атака ворога по Харкову 1 серпня

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті нарахували три "прильоти". 

Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: Суспільне

"Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється", — написав він.

Водночас начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко заявив, що у центрі Харкова є один поранений чоловік, його стан перевіряють медики. 

Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: Суспільне

За даними Тимошка, РФ атакувала Харків 6 — 7 дронами. Одна з версій правоохоронця: Росія випробовувала систему протиповітряної оборони міста.

"Жодних військових об'єктів або скупчення військовослужбовців у місцях влучання не було", — наголосив Тимошко. 

Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: Суспільне

Нагадаємо, вночі, 1 серпня, у Харкові лунали вибухи. Попередньо ворог обстрілював регіон ракетами та безпілотниками. Повітряна тривога в Харківській області була пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

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