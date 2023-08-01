Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Последствия вражеской атаки по Харькову: жуткие фото arrow

Последствия вражеской атаки по Харькову: жуткие фото

1 августа 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ночная атака врага по Харькову 1 августа: подробности
Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Суспільне
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью враг снова целил по Украине. Больше всего досталось Харькову. РФ атаковала город ракетами и дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Ночная атака врага по Харькову 1 августа

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе насчитали три "прилета".

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Суспільне

"Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших сейчас уточняется", — написал он.

В то же время начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил, что в центре Харькова ранен мужчина, его состояние проверяют медики.

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Суспільне

По данным Тимошко, РФ атаковала Харьков 6 — 7 дронами. Одна из версий стражи порядка: Россия испытывала систему противовоздушной обороны города.

"Никаких военных объектов или скопления военнослужащих в местах попадания не было", — отметил Тимошко.

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Суспільне

Напомним, ночью, 1 августа, в Харькове раздавались взрывы. Предварительно враг обстреливал регион ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз