Ночная атака врага по Харькову 1 августа: подробности

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Суспільне

Этой ночью враг снова целил по Украине. Больше всего досталось Харькову. РФ атаковала город ракетами и дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе насчитали три "прилета".

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Суспільне

"Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших сейчас уточняется", — написал он.

В то же время начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил, что в центре Харькова ранен мужчина, его состояние проверяют медики.

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Суспільне

По данным Тимошко, РФ атаковала Харьков 6 — 7 дронами. Одна из версий стражи порядка: Россия испытывала систему противовоздушной обороны города.

"Никаких военных объектов или скопления военнослужащих в местах попадания не было", — отметил Тимошко.

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Суспільне

Напомним, ночью, 1 августа, в Харькове раздавались взрывы. Предварительно враг обстреливал регион ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.