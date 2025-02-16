Погода в Харкові 17 лютого — прогноз погоди на завтра

Жінка йде засніженою вулицею. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області завтра, 17 лютого, буде холодна погода. Синоптики прогнозують ожеледицю та сніг. Позначки термометра подекуди впадуть до -18 °C.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Тиждень у Харкові розпочнеться з хмарної погоди. Вночі істотних опадів не прогнозують, але вдень очікується сніг. Вночі та вранці можливий слабкий туман. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — -15...-17 °C, вдень — -5...-7 °C.

Прогноз погоди у Харкові та Харківській області на понеділок, 17 лютого. Фото: скриншот

Погода у Харківській області 17 лютого

Хмарно з прояснення буде завтра й в області. Вдень синоптики прогнозують сніг, але опадів вночі не очікується. Так само як і в Харкові, в області вночі та вранці може бути туман та ожеледиця на дорогах.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — -13...-18 °C, вдень — -4...-9 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозувала повернення снігопадів в Україну після 16 лютого. Потепління найближчим часом поки не прогнозується.

Сьогодні на Землі не прогнозують сильних магнітних бур. Разом з тим, Сонце було неспокійним, тож метеозалежні люди можуть це відчути.