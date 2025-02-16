Погода в Харкові 17 лютого — прогноз погоди на завтра

Насуваються люті морози — прогноз погоди у Харкові на завтра
У Харкові та Харківській області завтра, 17 лютого, буде холодна погода. Синоптики прогнозують ожеледицю та сніг. Позначки термометра подекуди впадуть до -18 °C.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові 17 лютого
Тиждень у Харкові розпочнеться з хмарної погоди. Вночі істотних опадів не прогнозують, але вдень очікується сніг. Вночі та вранці можливий слабкий туман. На дорогах буде ожеледиця.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — -15...-17 °C, вдень — -5...-7 °C.
Погода у Харківській області 17 лютого
Хмарно з прояснення буде завтра й в області. Вдень синоптики прогнозують сніг, але опадів вночі не очікується. Так само як і в Харкові, в області вночі та вранці може бути туман та ожеледиця на дорогах.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — -13...-18 °C, вдень — -4...-9 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозувала повернення снігопадів в Україну після 16 лютого. Потепління найближчим часом поки не прогнозується.
Сьогодні на Землі не прогнозують сильних магнітних бур. Разом з тим, Сонце було неспокійним, тож метеозалежні люди можуть це відчути.
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