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Надвигаются лютые морозы — прогноз погоды в Харькове на завтра

16 февраля 2025 14:13
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Харькове 17 февраля — прогноз погоды на завтра
Женщина идет по заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Харькове и Харьковской области завтра, 17 февраля, будет холодная погода. Синоптики прогнозируют гололедицу и снег. Отметки термометра местами упадут до -18 °C.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 17 февраля

Неделя в Харькове начнется с облачной погоды. Ночью существенных осадков не прогнозируют, но днем ожидается снег. Ночью и утром возможен слабый туман. На дорогах будет гололедица.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — -15...-17 °C, днем — -5...-7 °C.

Якою буде погода в Харкові та Харківській області в понеділок, 17 лютого
Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на понедельник, 17 февраля. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 17 февраля

Облачно с прояснениями будет завтра и в области. Днем синоптики прогнозируют снег, но осадков ночью не ожидается. Так же как и в Харькове, в области ночью и утром может быть туман и гололедица на дорогах.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — -13...-18 °C, днем — -4...-9 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала возвращение снегопадов в Украину после 16 февраля. Потепление в ближайшее время пока не прогнозируется.

Сегодня на Земле не прогнозируют сильных магнитных бурь. Вместе с тем, Солнце было неспокойным, поэтому метеозависимые люди могут это почувствовать.

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