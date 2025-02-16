Погода в Харькове 17 февраля — прогноз погоды на завтра

Надвигаются лютые морозы — прогноз погоды в Харькове на завтра
В Харькове и Харьковской области завтра, 17 февраля, будет холодная погода. Синоптики прогнозируют гололедицу и снег. Отметки термометра местами упадут до -18 °C.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 17 февраля
Неделя в Харькове начнется с облачной погоды. Ночью существенных осадков не прогнозируют, но днем ожидается снег. Ночью и утром возможен слабый туман. На дорогах будет гололедица.
Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — -15...-17 °C, днем — -5...-7 °C.
Погода в Харьковской области 17 февраля
Облачно с прояснениями будет завтра и в области. Днем синоптики прогнозируют снег, но осадков ночью не ожидается. Так же как и в Харькове, в области ночью и утром может быть туман и гололедица на дорогах.
Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — -13...-18 °C, днем — -4...-9 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала возвращение снегопадов в Украину после 16 февраля. Потепление в ближайшее время пока не прогнозируется.
Сегодня на Земле не прогнозируют сильных магнитных бурь. Вместе с тем, Солнце было неспокойным, поэтому метеозависимые люди могут это почувствовать.
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