Погода в Харькове 17 февраля — прогноз погоды на завтра

Женщина идет по заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области завтра, 17 февраля, будет холодная погода. Синоптики прогнозируют гололедицу и снег. Отметки термометра местами упадут до -18 °C.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове 17 февраля

Неделя в Харькове начнется с облачной погоды. Ночью существенных осадков не прогнозируют, но днем ожидается снег. Ночью и утром возможен слабый туман. На дорогах будет гололедица.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — -15...-17 °C, днем — -5...-7 °C.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на понедельник, 17 февраля. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 17 февраля

Облачно с прояснениями будет завтра и в области. Днем синоптики прогнозируют снег, но осадков ночью не ожидается. Так же как и в Харькове, в области ночью и утром может быть туман и гололедица на дорогах.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — -13...-18 °C, днем — -4...-9 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала возвращение снегопадов в Украину после 16 февраля. Потепление в ближайшее время пока не прогнозируется.

Сегодня на Земле не прогнозируют сильных магнитных бурь. Вместе с тем, Солнце было неспокойным, поэтому метеозависимые люди могут это почувствовать.