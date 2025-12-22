Відео
Україна
Відео

Головна Харків Насуваються морози та сніг — погода в Харкові на завтра

Насуваються морози та сніг — погода в Харкові на завтра

Дата публікації: 22 грудня 2025 14:55
Погода на Харківщині 23 грудня — синоптики обіцяють сніг та ожеледицю
Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

У Харківській області у понеділок, 23 грудня, прогнозують хмарну погоду з невеликими опадами у вигляді снігу. На окремих ділянках автошляхів прогнозується ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харківській області 23 грудня

За даними синоптиків, вночі у Харківській області сильних опадів не очікується, однак удень у деяких районах області можливий невеликий сніг.

null
Температурні показники. Фото: Укргідрометцентр

Вітер по області буде переважно північно-західний, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме від -1 °C до -6 °C морозу, вдень коливатиметься в межах від -3 °C морозу до +2 °C тепла.

null
Температурна карта України. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Харкові 23 грудня

У Харкові вночі опадів не прогнозують, удень очікується невеликий сніг. Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. У нічні години температура повітря знизиться до -1...-3 °C морозу, вдень триматиметься близько 0 °C.

Мешканців області попереджають про можливе ускладнення погодних умов та закликають бути уважними на дорогах.

Нагадаємо, в Україні впродовж цього тижня очікується різке зниження температури. У більшості областей буде морозна сніжна погода.

Також астросиноптики попередили про слабку магнітну бурю, яка накриє Землю у понеділок, 22 грудня. 

погода Харківська область прогнози Харків прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
