Погода на Харківщині 23 грудня — синоптики обіцяють сніг та ожеледицю

Насуваються морози та сніг — погода в Харкові на завтра
У Харківській області у понеділок, 23 грудня, прогнозують хмарну погоду з невеликими опадами у вигляді снігу. На окремих ділянках автошляхів прогнозується ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.
Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Харківській області 23 грудня
За даними синоптиків, вночі у Харківській області сильних опадів не очікується, однак удень у деяких районах області можливий невеликий сніг.
Вітер по області буде переважно північно-західний, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме від -1 °C до -6 °C морозу, вдень коливатиметься в межах від -3 °C морозу до +2 °C тепла.
Прогноз погоди у Харкові 23 грудня
У Харкові вночі опадів не прогнозують, удень очікується невеликий сніг. Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. У нічні години температура повітря знизиться до -1...-3 °C морозу, вдень триматиметься близько 0 °C.
Мешканців області попереджають про можливе ускладнення погодних умов та закликають бути уважними на дорогах.
Нагадаємо, в Україні впродовж цього тижня очікується різке зниження температури. У більшості областей буде морозна сніжна погода.
Також астросиноптики попередили про слабку магнітну бурю, яка накриє Землю у понеділок, 22 грудня.
