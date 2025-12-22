Погода на Харьковщине 23 декабря — синоптики обещают снег и гололедицу

Морозная погода. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области в понедельник, 23 декабря, прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками в виде снега. На отдельных участках автодорог прогнозируется гололедица, что может осложнить движение транспорта.

Об этом сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харьковской области 23 декабря

По данным синоптиков, ночью в Харьковской области сильных осадков не ожидается, однако днем в некоторых районах области возможен небольшой снег.

Температурные показатели. Фото: Укргидрометцентр

Ветер по области будет преимущественно северо-западный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит от -1 °C до -6 °C мороза, днем будет колебаться в пределах от -3 °C мороза до +2 °C тепла.

Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Харькове 23 декабря

В Харькове ночью осадков не прогнозируют, днем ожидается небольшой снег. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. В ночные часы температура воздуха снизится до -1...-3 °C мороза, днем будет держаться около 0 °C.

Жителей области предупреждают о возможном осложнении погодных условий и призывают быть внимательными на дорогах.

Напомним, в Украине в течение этой недели ожидается резкое снижение температуры. В большинстве областей будет морозная снежная погода.

Также астросиноптики предупредили о слабой магнитной буре, которая накроет Землю в понедельник, 22 декабря.