Відео знищення ворожої техніки на Харківщині

Знищення ворожої техніки на Харківщині. Фото: скриншот

Українські оборонці щодня та щоночі стримують сили ворога. Росіяни проводять чимало атак та намагаються вразити позиції українських захисників. Натомість й самі отримують заслужену відповідь. На Харківщині українські бійці успішно відпрацювали по техніці та живій силі ворога.

Відео у четвер, 7 листопада, опублікував командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко.

Читайте також:

Розгром російських окупантів на Харківщині

Генерал Півненко показав нічну роботу безпілотників бригади Національної гвардії "Хартія".

Українські військові точними скидами знищили два укриття окупантів.

Не сховались від пильного ока нацгвардійців і дві російські гармати.

"Не "вижило" й кілька машин ворога", — зазначив Олександр Півненко.

Крім того, українські військові за допомогою дронів знищили групи ворожої піхоти.

Нагадаємо, українські бійці під Вовчанськом знищили російську бойову машину піхоти.

Сили оборони завдали відчутних втрат російській армії на Луганщині. Українські військові знищили значну кількість ворожої техніки та особового складу.