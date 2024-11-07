Видео уничтожения вражеской техники в Харьковской области

Нацгвардейцы уничтожили вражескую пехоту на Харьковщине — видео
Украинские защитники каждый день и каждую ночью сдерживают силы врага. Россияне проводят немало атак и пытаются поразить позиции украинских защитников. Взамен и сами получают заслуженный ответ. В Харьковской области украинские бойцы успешно отработали по технике и живой силе врага.
Видео в четверг, 7 ноября, опубликовал командующий Нацгвардией бригадный генерал Александр Пивненко.
Разгром российских оккупантов на Харьковщине
Генерал Пивненко показал ночную работу беспилотников бригады Национальной гвардии "Хартия".
Украинские военные точными сбросами уничтожили два укрытия оккупантов.
Не скрылись от пристального глаза нацгвардейцев и две российских пушки.
"Не "выжило" и несколько машин врага", — отметил Александр Пивненко.
Кроме того, украинские военные с помощью дронов уничтожили группы вражеской пехоты.
Напомним, украинские бойцы под Волчанском уничтожили российскую боевую машину пехоты.
Силы обороны нанесли ощутимые потери российской армии в Луганской области. Украинские военные уничтожили значительное количество вражеской техники и личного состава.
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