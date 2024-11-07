Видео уничтожения вражеской техники в Харьковской области

Уничтожение вражеской техники в Харьковской области. Фото: скриншот

Украинские защитники каждый день и каждую ночью сдерживают силы врага. Россияне проводят немало атак и пытаются поразить позиции украинских защитников. Взамен и сами получают заслуженный ответ. В Харьковской области украинские бойцы успешно отработали по технике и живой силе врага.

Видео в четверг, 7 ноября, опубликовал командующий Нацгвардией бригадный генерал Александр Пивненко.

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Генерал Пивненко показал ночную работу беспилотников бригады Национальной гвардии "Хартия".

Украинские военные точными сбросами уничтожили два укрытия оккупантов.

Не скрылись от пристального глаза нацгвардейцев и две российских пушки.

"Не "выжило" и несколько машин врага", — отметил Александр Пивненко.

Кроме того, украинские военные с помощью дронов уничтожили группы вражеской пехоты.

Напомним, украинские бойцы под Волчанском уничтожили российскую боевую машину пехоты.

Силы обороны нанесли ощутимые потери российской армии в Луганской области. Украинские военные уничтожили значительное количество вражеской техники и личного состава.