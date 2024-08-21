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Наводила російські ракети на Харків — в Україні судили агентку ФСБ

21 серпня 2024 17:30
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Україні судили агентку ФСБ, яка наводила російські ракети на Харків
Суддя оголошує вирок. Ілюстративне фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Україні засудили агентку ФСБ на 16 років ув'язнення. Вона наводила російські ракети на Харків.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 21 серпня.

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Деталі справи

За результатами розслідування встановлено, що жінка передавала окупантам інформацію про наслідки ракетних ударів по Харкову, які відбулися 23 січня цього року. Того дня місто зазнало обстрілу ракетами С-300 та Х-22. Співробітники СБУ затримали агентку під час дорозвідки біля житлового будинку, який став мішенню для російської атаки.

Розслідування показало, що після кожного обстрілу підозрювана фіксувала точні координати влучань і завдані збитки, а потім передавала ці дані через месенджер своєму куратору з ФСБ, який перебував у Бєлгородській області.

Російські військові використовували ці розвідувальні дані для подальших ударів по Харкову, коригуючи нові атаки з урахуванням отриманої інформації. Крім того, агентка збирала дані про розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України, що обороняють Харків.

Розслідування також встановило, що 35-річна мешканка Харкова, раніше засуджена за крадіжку та незаконне зберігання наркотиків, була завербована агентами ФСБ дистанційно у січні 2024 року через знайомого, який проживає в Росії.

Під час обшуків у зловмисниці вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для передавчі інформації на користь Росії.

Рішення суду

Суд, спираючись на зібрані докази, визнав жінку винною у державній зраді під час воєнного стану. З урахуванням того, що засуджена раніше не відбула своїх строків покарання, суд призначив їй 16 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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