В Украине судили агентку ФСБ, которая приводила российские ракеты в Харьков

Судья оглашает приговор. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине приговорена агентка ФСБ к 16 годам заключения. Она наводила российские ракеты на Харьков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 21 августа.

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Детали дела

По результатам расследования установлено, что женщина передавала оккупантам информацию о последствиях ракетных ударов по Харькову, произошедших 23 января этого года. В тот день город подвергся обстрелам ракетами С-300 и Х-22. Сотрудники СБУ задержали агента во время доразведки возле жилого дома, ставшего мишенью для российской атаки.

Расследование показало, что после каждого обстрела подозреваемая фиксировала точные координаты попаданий и нанесенный ущерб, а затем передавала эти данные через мессенджер своему куратору из ФСБ, находившемуся в Белгородской области.

Российские военные использовали эти разведывательные данные для последующих ударов по Харькову, корректируя новые атаки с учетом полученной информации. Кроме того, агент собирала данные о расположении и перемещении обороняющих Харьков подразделений Вооруженных сил Украины.

Расследование также установило, что 35-летняя жительница Харькова, ранее судимая за кражу и незаконное хранение наркотиков, была завербована агентами ФСБ дистанционно в январе 2024 года через знакомого, проживающего в России.

В ходе обысков у злоумышленницы изъяли мобильный телефон, который она использовала для передачи информации в пользу России.

Решение суда

Суд, опираясь на собранные доказательства, признал женщину виновной в государственной измене во время военного положения. С учетом того, что осужденная ранее не отбыла свои сроки наказания, суд назначил ей 16 лет заключения с конфискацией имущества.