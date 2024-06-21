Агент спецназу РФ коригував російські удари

Затриманий чоловік. Фото: СБУ

Агент російського спецназу наводив російські "Смерчі" на Харків. Чоловік отримав 15 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у п'ятницю, 21 червня.

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Зловмисник систематично обходив територію міста, приховано збираючи інформацію про місця розташування та переміщення Сил оборони. Отриману інформацію агент пересилав через месенджер "зв’язковому" — спецпризначенцю загону швидкого реагування Росгвардії "Рись", що співпрацював з ФСБ. За допомогою отриманої інформації окупанти завдавали удари по Харкову, використовуючи реактивні системи залпового вогню "Ураган" та "Смерч".

Під час обшуку в домівці підозрюваного було конфісковано мобільні телефони та комп'ютерне обладнання з доказами злочинної діяльності, понад 400 патронів для пістолетів та копію його російського паспорта, що був виданий у 2018 році.

На основі зібраних СБУ доказів суд визнав його винним за державну зраду та незаконне придбання та зберігання боєприпасів. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення.

Також встановлено особу "зв’язкового" окупантів — це Олександр Слісаренко, який у 2014 році зрадив Україну та приєднався до терористичної організації "ЛНР".

Пізніше його направили до спецназу Росгвардії, а після окупації Куп'янська він став заступником голови окупаційної адміністрації РФ з питань "внутрішньої політики". У березні 2024 року СБУ заочно повідомила йому про підозру.

Ми писали, що співробітники Служби безпеки України викрили агентурну групу ФСБ РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині. Зловмисники зливали ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили в Одесі чоловіка, який коригував ракетні удари країни-агресорки. Зловмисник фільмував наслідки атак на місто та оперативно надсилав усю інформацію окупантам, за що йому загрожує довічне ув'язнення.