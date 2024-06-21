Агент спецназа РФ корректировал российские удары

Задержанный мужчина. Фото: СБУ

Агент российского спецназа наводил российские "Смерчи" на Харьков. Мужчина получил 15 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в пятницу, 21 июня.

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Злоумышленник систематически обходил территорию города, скрыто собирая информацию о местоположениях и перемещениях Сил обороны. Полученную информацию агент пересылал через мессенджер "связному" — спецназовцу отряда быстрого реагирования Росгвардии "Рысь", сотрудничавшего с ФСБ. С помощью полученной информации оккупанты наносили удары по Харькову, используя реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч".

Во время обыска в доме подозреваемого были конфискованы мобильные телефоны и компьютерное оборудование с поличным, более 400 патронов для пистолетов и копия его российского паспорта, выданного в 2018 году.

На основе собранных СБУ доказательств суд признал его виновным за измену и незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Мужчину приговорили к 15 годам заключения.

Также установлено лицо "связного" оккупантов — это Александр Слисаренко, который в 2014 году изменил Украине и присоединился к террористической организации "ЛНР".

Позже его направили в спецназ Росгвардии, а после оккупации Купянска он стал заместителем главы оккупационной администрации РФ по вопросам "внутренней политики". В марте 2024 года СБУ заочно сообщила ему о подозрении.

Мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную группу ФСБ РФ, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области. Злоумышленники сливали врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны частично остановить движение поездов в регионе.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили в Одессе мужчину, корректировавшему ракетные удары страны-агрессорки. Злоумышленник снимал последствия атак на город и оперативно посылал всю информацию оккупантам, за что ему грозит пожизненное заключение.