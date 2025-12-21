На Харківщині директора лікарні судитимуть за аферу на 1,7 мільйона гривень

Наживався на лікуванні військових — у Харкові піде під суд лікар
У Харківській області на лаві підсудних опиниться 71-річний директор медзакладу. Його звинувачують у масштабних махінаціях з електронною системою охорони здоров’я.
Про завершення розслідування повідомила пресслужба поліції Харківщини.
Цинічна схема
Слідчі розкрили механізм. Понад сотня військовослужбовців проходила реабілітацію у цьому закладі, хоча фактично бійці перебували на лікуванні до семи днів. Директор вносив у базу дані про те, що пацієнти лікувалися повні 14 діб.
Це не випадкова помилка. Саме два тижні — це обов’язкова умова, щоб Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оплатила послугу за повним тарифом.
Через фальшиві звіти держава переплачувала за послуги, які насправді не надавалися. Аудит показав: бюджету завдано збитків на суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень.
Справа вже в суді
Справу вже передали до Харківського районного суду. Стаття серйозна — зловживання впливом. Попри поважний вік, медику загрожує суворе покарання: до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати керівні посади.
Раніше ми писали, що на Одещині судили військового, який вигадав інвалідність дружині, щоб звільнитися зі служби.
А у Кременчуці оштрафували місцевого хірурга, який, за матеріалами справи, взяв 12 тисяч доларів США за обіцянку вплинути на начальника ТЦК та допомогти чоловікові отримати відстрочку.
Читайте Новини.LIVE!