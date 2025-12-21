На Харьковщине директора больницы будут судить за аферу на 1,7 миллиона гривен

Наживался на лечении военных — в Харькове пойдет под суд врач
В Харьковской области на скамье подсудимых окажется 71-летний директор медучреждения. Его обвиняют в масштабных махинациях с электронной системой здравоохранения.
О завершении расследования сообщила пресс-служба полиции Харьковщины.
Циничная схема
Следователи раскрыли механизм. Более сотни военнослужащих проходили реабилитацию в этом заведении, хотя фактически бойцы находились на лечении до семи дней. Директор вносил в базу данные о том, что пациенты лечились полные 14 суток.
Это не случайная ошибка. Именно две недели — это обязательное условие, чтобы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатила услугу по полному тарифу.
Из-за фальшивых отчетов государство переплачивало за услуги, которые на самом деле не предоставлялись. Аудит показал: бюджету нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона 700 тысяч гривен.
Дело уже в суде
Дело уже передали в Харьковский районный суд. Статья серьезная — злоупотребление влиянием. Несмотря на почтенный возраст, медику грозит суровое наказание: до 12 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности.
Ранее мы писали, что в Одесской области судили военного, который придумал инвалидность жене, чтобы уволиться со службы.
А в Кременчуге оштрафовали местного хирурга, который, по материалам дела, взял 12 тысяч долларов США за обещание повлиять на начальника ТЦК и помочь мужчине получить отсрочку.
Читайте Новини.LIVE!