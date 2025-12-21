Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Наживался на лечении военных — в Харькове пойдет под суд врач

Наживался на лечении военных — в Харькове пойдет под суд врач

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 00:33
На Харьковщине директора больницы будут судить за аферу на 1,7 миллиона гривен
Задержан директор медучреждения. Фото: Полиция Харьковской области

В Харьковской области на скамье подсудимых окажется 71-летний директор медучреждения. Его обвиняют в масштабных махинациях с электронной системой здравоохранения.

О завершении расследования сообщила пресс-служба полиции Харьковщины.

Реклама
Читайте также:

Циничная схема

Следователи раскрыли механизм. Более сотни военнослужащих проходили реабилитацию в этом заведении, хотя фактически бойцы находились на лечении до семи дней. Директор вносил в базу данные о том, что пациенты лечились полные 14 суток.

Это не случайная ошибка. Именно две недели — это обязательное условие, чтобы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатила услугу по полному тарифу.

Из-за фальшивых отчетов государство переплачивало за услуги, которые на самом деле не предоставлялись. Аудит показал: бюджету нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона 700 тысяч гривен.

Дело уже в суде

Дело уже передали в Харьковский районный суд. Статья серьезная — злоупотребление влиянием. Несмотря на почтенный возраст, медику грозит суровое наказание: до 12 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности.

Ранее мы писали, что в Одесской области судили военного, который придумал инвалидность жене, чтобы уволиться со службы.

А в Кременчуге оштрафовали местного хирурга, который, по материалам дела, взял 12 тысяч долларов США за обещание повлиять на начальника ТЦК и помочь мужчине получить отсрочку.

суд Харьков коррупция врачи реабилитация судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации