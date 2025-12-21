На Харьковщине директора больницы будут судить за аферу на 1,7 миллиона гривен

Задержан директор медучреждения. Фото: Полиция Харьковской области

В Харьковской области на скамье подсудимых окажется 71-летний директор медучреждения. Его обвиняют в масштабных махинациях с электронной системой здравоохранения.

О завершении расследования сообщила пресс-служба полиции Харьковщины.

Циничная схема

Следователи раскрыли механизм. Более сотни военнослужащих проходили реабилитацию в этом заведении, хотя фактически бойцы находились на лечении до семи дней. Директор вносил в базу данные о том, что пациенты лечились полные 14 суток.

Это не случайная ошибка. Именно две недели — это обязательное условие, чтобы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатила услугу по полному тарифу.

Из-за фальшивых отчетов государство переплачивало за услуги, которые на самом деле не предоставлялись. Аудит показал: бюджету нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона 700 тысяч гривен.

Дело уже в суде

Дело уже передали в Харьковский районный суд. Статья серьезная — злоупотребление влиянием. Несмотря на почтенный возраст, медику грозит суровое наказание: до 12 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности.

