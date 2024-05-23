У Харкові судили двох ухилянтів — яке покарання отримали

Суд над ухилянтами. Ілюстративне фото: VSN

У Харкові судили двох чоловіків призовного віку, які ухилялися від мобілізації. Обом чоловікам призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 23 травня.

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Один з ухилянтів, 40-річний мешканець селища Печеніги, у травні 2023 року не явився за повісткою до ТЦК. За довідкою ВЛК він є придатним за станом здоров’я для проходження військової служби та не має підстав на відстрочку від призову.

Другий — 39-річний мешканець Харкова у грудні минулого року отримав повістку для прибуття до Київського РТЦК, однак не виконав цю вимогу. Водночас висновок ВЛК підтверджує його придатність до військової служби.

Під час судових засідань обоє чоловіків повністю визнали свою провину, їх було засуджено до трьох років позбавлення волі.

Скриншот допису Харківської прокуратури

Нагадаємо, у Хмельницькій області судили 23-річного чоловіка, якому тричі вручали повістку. Однак він відмовлявся від мобілізації та говорив, що боїться служити в армії.