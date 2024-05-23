В Харькове судили двух уклонян — какое наказание получили

Не прибыли по повестке в ТЦК — в Харькове судили двух уклонистов
В Харькове судили двух мужчин призывного возраста, которые уклонялись от мобилизации. Обоим мужчинам назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 23 мая.
В Харькове засудили двоих уклонистов
Один из уклонистов, 40-летний житель поселка Печенеги, в мае 2023 года не явился за повесткой в ТЦК. По справке ВВК, он пригоден по состоянию здоровья для прохождения военной службы и не имеет оснований на отсрочку от призыва.
Второй — 39-летний житель Харькова в декабре прошлого года получил повестку для прибытия в Киевский РТЦК, однако не выполнил это требование. В то же время, вывод ВВК подтверждает его пригодность к военной службе.
Во время судебных заседаний оба мужчины полностью признали свою вину, они были приговорены к трем годам лишения свободы.
Напомним, в Хмельницкой области судили 23-летнего мужчину, которому трижды вручали повестку. Однако он отказывался от мобилизации и говорил, что боится служить в армии.
Также мы писали, что в Киеве разоблачили иностранца, который нелегально находился на территории Украины. Он изготовлял для уклонистов документы для признания непригодности к военной службе.
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