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Не прибыли по повестке в ТЦК — в Харькове судили двух уклонистов

23 мая 2024 12:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове судили двух уклонян — какое наказание получили
Суд над уклонистами. Иллюстративное фото: VSN
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове судили двух мужчин призывного возраста, которые уклонялись от мобилизации. Обоим мужчинам назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 23 мая.

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Один из уклонистов, 40-летний житель поселка Печенеги, в мае 2023 года не явился за повесткой в ТЦК. По справке ВВК, он пригоден по состоянию здоровья для прохождения военной службы и не имеет оснований на отсрочку от призыва.

Второй — 39-летний житель Харькова в декабре прошлого года получил повестку для прибытия в Киевский РТЦК, однако не выполнил это требование. В то же время, вывод ВВК подтверждает его пригодность к военной службе.

Во время судебных заседаний оба мужчины полностью признали свою вину, они были приговорены к трем годам лишения свободы.

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Скриншот поста Харьковской прокуратуры

Напомним, в Хмельницкой области судили 23-летнего мужчину, которому трижды вручали повестку. Однако он отказывался от мобилизации и говорил, что боится служить в армии.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили иностранца, который нелегально находился на территории Украины. Он изготовлял для уклонистов документы для признания непригодности к военной службе.

суд
Харьков
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
уклонисты

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