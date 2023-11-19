Історії жертв та водіїв резонансних ДТП у Харкові

Місце події після аварії. Архівне фото: Бобок Сергій / УНІАН

19 листопада світ вшановує пам'ять жертв дорожньо-транспортних пригод. Свого часу Харків називали столицею смертельних аварій, цей регіон найчастіше стає об'єктом уваги в потоках новин, привертаючи увагу свіжими звітами про драматичні дорожні пригоди. Соціальні мережі переповнені фотографіями та відео ДТП, що виділяються серед "звичайних" зіткнень, викликаючи активні реакції з боку користувачів. У Харкові, статистично, кількість дорожніх пригод не є найвищою, порівняно з іншими регіонами України. Тим не менш, тут відбувається значна кількість резонансних аварій, які привертають увагу громадськості та потрапляють у стрічки новин. Ці події мають виняткові, часом унікальні обставини, які надають їм особливої значущості. Вони стають об'єктом уваги як з боку ЗМІ, так і їхньої аудиторії. Які ДТП у Харкові найбільше приголомшили Україну та яке покаранення отримали їх винуватці — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

ДТП на Полтавському шляху (2008 рік)

У червні 2008 року водій "Mitsubishi L-200" Андрій Полтавець, перебуваючи в нетверезому стані, виїхав на трамвайну зупинку на Полтавському шляху, збивши шістьох людей, включаючи двох дітей та вагітну жінку.

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Серед загиблих — молодята Іра Дмитрієва та Антон, які готувалися до весілля, запланованого на 7 червня. Незадовго до трагедії Іра та Антон дізналися, що вони стануть батьками. Вони стояли на трамвайній зупинці, обговорюючи майбутнє, але навіть не помітили, як на них летів позашляховик із шаленою швидкістю. Поховали їх поруч, у селищі Стрілеча, в рідному краї, де вони обоє зростали.

Місце події після аварії. Архівне фото: УНІАН

Ця аварія забрала життя не лише юних наречених, але також забрала інші невинні життя у той момент. Всього за лічені секунди під колесами пікапа загинули 69-річна Надія Потапова, Наталія Кольчак та її 9-річний син Руслан, а також 4-річна племінниця Христина.

Місце події після аварії. Архівне фото: УНІАН

Суд визнав вину водія та призначив йому 10 років позбавлення волі. Полтавець вийшов на свободу трохи раніше, але згодом його знову затримали за водіння у нетверезому стані.

ДТП на Сумській (2017 рік)

18 жовтня 2017 року, близько 20:40, сталася трагедія на розі площі Конституції та вулиці Сумської. Автомобіль Volkswagen під керуванням Геннадія Дронова врізався у позашляховик Lexus RX 350. Авто Зайцевої рухалось на великій швидкості і після удару з автівкою Дронова вилетіло на тротуар у натовп людей, збивши 11 осіб — шестеро із них загинули.

Місце події після аварії. Архівне фото: Бобок Сергій / УНІАН

Серед тих, хто стояв біля дороги був 27-річний Олександр Євтєєв разом зі своєю дружиною Оксаною та її сестрою Діаною Берченко. Хлопець загинув на місці, а дівчат відправили до лікарні — в них діагностовали пошкодження внутрішніх органів і переломи. Крім того, одна з сестер отримала складну черепно-мозкову травму.

Загиблий у ДТП Олександр Євтєєв разом зі своєю дружиною Оксаною. Фото: Facebook

Старша сестра вижила, молодша — померла, так і не прийшовши до тями. Напередодні аварії 20-річна Діана готувалась до весілля.

Загибла у ДТП Діана Берченко. Фото: Facebook

Забрала ця аварія і життя матері і дочки — Алли і Анастасії Сокол, 49 та 19 років. Дівчина була студенткою факультету іноземних мов Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Загиблі у ДТП Алла і Анастасія Сокол. Фото: Facebook

46-річну харків’янку Наталю тривалий час вважали зниклою безвісти, родичі говорили, що на місці аварії було виявлено лише її сумку, в "швидкій" і в лікарнях її не було. У момент наїзду Наталія розмовляла по телефону з 14-річною дочкою. Дівчинка почула сильний шум і удар, потім трубку взяв чоловік, сказав, що сталася аварія і загинуло багато людей. Про стан мами дівчинці не повідомляли два дні.

Загибла у ДТП Наталія Умаєва. Фото: ТСН

Згідно з вироком суду, Зайцева та Дронов отримали по 10 років позбавлення волі за порушення правил безпеки дорожнього руху. Суд зобов’язав Дронова і Зайцеву виплатити кошти як компенсацію за отриману моральну шкоду потерпілим, які втратили своїх близьких, так і відшкодувати кошти на лікування тих, хто вижив, та похорони загиблих. Слід зазначити, що мова йде про досить значні суми, зокрема, моральну шкоду суд оцінив сумою близько 1 млн грн.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов у залі суду. Архівне фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Дмитро Марцонь — адвокат, який представляв інтереси трьох сімей, що постраждали в цій аварії, розповідає: родини виплати отримували, проте їх важко назвати компенсаціями. Протягом останніх кількох місяців потерпілі отримували по два платежі в 16 та 111 гривень.

"Виплати стали приходити регулярно тільки цього року з літа. До війни вони були також, але не завжди", — розповідає адвокат.

Захисник каже, що сім'ї і не сподіваються отримати повну компенсацію. Для них було важливо, аби винні отримали справедливе покарання. Адже зрозуміло, що за той строк, який залишився у Зайцевої та Дронова, та тими суммами, що вони виплачують, повного відшкодування ніхто все одно не отримає.

"Потерпілі кажуть, що ці мізерні компенсації — це просто насмішки і тільки нагадують про ту жахливу трагедію. Це з ними на усе життя, а тут ще й такі нагадування", — розповідає Марцонь.

ДТП на Одеській (2021 рік)

26 жовтня у Харкові доля несправедливо взяла своє. 16-річний водій Infiniti, Микола Харківський, став учасником жахливої аварії на перехресті проспекта Гагаріна та вулиці Одеської. При намаганні перетнути перехрестя на червоний світлофор його автомобіль на великій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo.

Місце події після аварії. Архівне фото: Харківська обласна прокуратура

Результат цього страшного інциденту — загибель 58-річного водія Chevrolet на місці та серйозні травми для трьох пасажирів Infiniti: двох 19-річних юнаків та 16-річної дівчини, яких терміново госпіталізували.

Місце події після аварії. Архівне фото: Харківська обласна прокуратура

Загиблий Ігор Носов в минулому був військовим. Його донька Настя розповідає, що батько за життя зміг сам збудувати будинок, крім того, грав на багатьох музичних інструментах, співав, писав вірші, поеми та анекдоти. Вона вважає, що того злощасного вечора батько прийняв удар на себе: "Хтось би помер. Це могли бути пішоходи, мами з візочками, діти... Трагедія б була. Тато взяв усе на себе".

Загиблий Ігор Носов в молодості. Фото: Анастасія Носова / Instagram

Внаслідок події водія Infiniti Миколу Харківського було затримано та визначено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу. Під час розслідування виявлено, що автомобіль перебував у справному стані, а швидкість руху на момент ДТП складала 180 км/год. Водію Infiniti загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Також ведеться розслідування фактів допуску неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов'язків батьків.

16-річний Микола Харківський, якого звинувачують у смертельному ДТП, перед початком засідання суду. Архівне фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Спільно з цим, за даними прокуратури, син та донька загиблого водія Chevrolet подали позови на компенсацію моральної шкоди, кожний з яких становить 2 мільйони гривень. Справа розглядається у Червонозаводському районному суді м. Харкова на стадії вивчення доказів.

Кількість загиблих у ДТП збільшується

Ці трагічні події нагадують нам про необхідність активно працювати над підвищенням рівня дорожньої безпеки. Ігнорування правил може вести до непередбачуваних наслідків. Але, на жаль, підвищення штрафів та збільшення жорсткості покарань за порушення не приводить до очікуваного зниження кількості ДТП.

За даними Опендатабот, протягом першого кварталу 2023 року сталося понад 4,5 тисячі ДТП із постраждалими, майже стільки ж, як і за той самий період у передвоєнний 2021 рік. Тим не менше, кількість загиблих в аваріях порівняно з 2021 роком зросла на 7%. Найпоширенішими причинами дорожньо-транспортних пригод із постраждалими в Україні у 2023 році стали перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів.

Цьогоріч на 37% зросла кількість аварій з жертвами через провину пішоходів, а саме через перехід дороги у невстановленому місці. Через це сталося 249 аварій з постраждалими: на 42% більше, аніж у відповідний період 2021-го.