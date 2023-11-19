Истории жертв и водителей резонансных ДТП в Харькове

Место происшествия после аварии. Архивное фото: Бобок Сергей / УНИАН

19 ноября мир чтит память жертв дорожно-транспортных происшествий. В свое время Харьков называли столицей смертельных аварий, этот регион чаще всего становится объектом внимания в новостных потоках, привлекая внимание свежими отчетами о драматических дорожных происшествиях. Социальные сети переполнены фотографиями и видео ДТП, выделяемыми среди "обычных" столкновений, вызывая активные реакции со стороны пользователей. В Харькове, статистически, количество дорожных происшествий не является самым высоким по сравнению с другими регионами Украины. Тем не менее, здесь происходит значительное количество резонансных аварий, которые привлекают внимание общественности и попадают в новостные ленты. Эти события имеют исключительные, подчас уникальные обстоятельства, придающие им особую значимость. Они становятся объектом внимания как со стороны СМИ, так и их аудитории. Какие ДТП в Харькове больше всего ошеломили Украину и какое наказание получили их виновники — читайте в материале Новости.LIVE.

ДТП на Полтавском пути (2008 год)

В июне 2008 года водитель "Mitsubishi L-200" Андрей Полтавец, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на трамвайную остановку на Полтавском пути, сбив шесть человек, включая двоих детей и беременную женщину.

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Среди погибших молодожены Ира Дмитриева и Антон, которые готовились к свадьбе, запланированной на 7 июня. Незадолго до трагедии Ира и Антон узнали, что они станут родителями. Они стояли на трамвайной остановке, обсуждая будущее, но даже не заметили, как на них летел внедорожник с бешеной скоростью. Похоронили их рядом, в поселке Стрелечья, в родном крае, где они оба росли.

Место происшествия после аварии. Архивное фото: УНИАН

Эта авария унесла жизни не только несостоявшихся молодоженов, но также унесла другие невинные жизни в тот момент. Всего в считанные секунды под колесами пикапа погибли 69-летняя Надежда Потапова, Наталья Кольчак и ее 9-летний сын Руслан, а также 4-летняя племянница Кристина.

Место происшествия после аварии. Архивное фото: УНИАН

Суд признал вину водителя и назначил ему 10 лет лишения свободы. Полтавец вышел на свободу чуть раньше, но впоследствии его снова задержали за вождение в нетрезвом состоянии.

ДТП на Сумской (2017 год)

18 октября 2017 года, около 20:40, произошла трагедия на пересечении площади Конституции и улицы Сумской. Автомобиль Volkswagen под управлением Геннадия Дронова врезался во внедорожник Lexus RX 350. Авто Зайцевой двигалось на большой скорости и после удара с автомобилем Дронова вылетело на тротуар в толпу людей, сбив 11 человек — шесть из них погибли.

Место происшествия после аварии. Архивное фото: Бобок Сергей / УНИАН

Среди стоящих у дороги был 27-летний Александр Евтеев вместе со своей женой Оксаной и ее сестрой Дианой Берченко. Парень погиб на месте, а девушек отправили в больницу — у них диагностировали повреждения внутренних органов и переломы. Кроме того, одна из сестер получила сложную черепно-мозговую травму.

Погибший в ДТП Александр Евтеев вместе со своей супругой Оксаной. Фото: Facebook

Старшая сестра выжила, младшая — умерла, так и не приходя в сознание. В преддверии аварии 20-летняя Диана готовилась к свадьбе.

Погиблшая в ДТП Диана Берченко. Фото: Facebook

Унесла эта авария и жизнь матери и дочери — Аллы и Анастасии Сокол, 49 и 19 лет. Девушка была студенткой факультета иностранных языков Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды.

Погибшие в ДТП Алла и Анастасия Сокол. Фото: Facebook

46-летнюю харьковчанку Наталью долгое время считали пропавшей без вести, родственники говорили, что на месте аварии была обнаружена только ее сумка, в "скорой" и в больницах ее не было. В момент наезда Наталья разговаривала по телефону с 14-летней дочерью. Девочка услышала сильный шум и удар, потом трубку взял мужчина, сказал, что произошла авария и погибли многие. О состоянии мамы девочке не сообщали два дня.

Погибла в ДТП Наталья Умаева. Фото: ТСН

Согласно приговору суда, Зайцева и Дронов получили по 10 лет лишения свободы за нарушение правил безопасности дорожного движения. Суд обязал Дронова и Зайцеву выплатить средства как компенсацию за полученный моральный ущерб потерпевшим, потерявшим своих близких, так и возместить средства на лечение выживших и похороны погибших. Следует отметить, что речь идет о достаточно больших суммах, в частности, моральный ущерб суд оценил в сумме около 1 млн грн.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов в зале суда. Архивное фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Дмитрий Марцонь — адвокат, представлявший интересы трех пострадавших в этой аварии семей, рассказывает: семьи выплаты получали, однако их трудно назвать компенсациями. За последние несколько месяцев потерпевшие получали по два платежа в 16 и 111 гривен.

"Выплаты стали приходить регулярно только в этом году с лета. До войны они были тоже, но не всегда", — рассказывает адвокат.

Защитник говорит, что семьи не надеются получить полную компенсацию. Для них было важно, чтобы виновные получили справедливое наказание. Ведь понятно, что за тот срок, который остался у Зайцевой и Дронова, и теми суммами, которые они выплачивают, полного возмещения никто все равно не получит.

"Потерпевшие говорят, что эти мизерные компенсации — это просто насмешки и только напоминают об ужасной трагедии. Это с ними на всю жизнь, а тут еще и такие напоминания", — рассказывает Марцонь.

ДТП в Одесской области (2021 год)

26 октября в Харькове судьба несправедливо взяла свое. 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский стал участником ужасной аварии на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. При попытке пересечь перекресток на красный светофор, его автомобиль на большой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo.

Место происшествия после аварии. Архивное фото: Харьковская областная прокуратура

Результат этого страшного инцидента — гибель 58-летнего водителя Chevrolet на месте и серьезные травмы для трех пассажиров Infiniti: двух 19-летних юношей и 16-летней девушки, срочно госпитализированных.

Место происшествия после аварии. Архивное фото: Харьковская областная прокуратура

Погибший Игорь Носов в прошлом был военным. Его дочь Настя рассказывает, что отец при жизни сам смог построить дом, кроме того, играл на многих музыкальных инструментах, пел, писал стихи, поэмы и анекдоты. Она считает, что в тот злосчастный вечер отец принял удар на себя: "Кто-то умер бы. Это могли быть пешеходы, мамы с колясками, дети... Трагедия бы была. Папа взял все на себя".

Погибший Игорь Новосов в молодости. Фото: Анастасия Носова / Instagram

В результате происшествия водитель Infiniti Николай Харьковский был задержан и ему была определена мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. В ходе расследования было обнаружено, что автомобиль находился в исправном состоянии, а скорость движения на момент ДТП составляла 180 км/ч. Водителю Infiniti грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Также ведется расследование фактов допуска несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного невыполнения обязанностей родителями.

16-летний Николай Харьковский, обвиняемый в смертельном ДТП, перед началом заседания суда. Архивное фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Вместе с этим, по данным прокуратуры, сын и дочь погибшего водителя Chevrolet подали иски на компенсацию морального вреда, каждый из которых составляет 2 миллиона гривен. Дело рассматривается в Червонозаводском районном суде г. Харькова в стадии изучения доказательств.

Число погибших в ДТП увеличивается

Эти трагические события напоминают о необходимости активно работать над повышением уровня дорожной безопасности. Игнорирование правил может привести к непредсказуемым последствиям. Но, к сожалению, повышение штрафов и ужесточение наказаний за нарушение не приводит к ожидаемому снижению количества ДТП.

По данным Опендатабот, в течение первого квартала 2023 года произошло более 4,5 тысяч ДТП с пострадавшими, почти столько же, как и за тот же период в предвоенный 2021 год. Тем не менее, количество погибших в авариях по сравнению с 2021 годом выросло на 7%. Самыми распространенными причинами ДТП с пострадавшими в Украине в 2023 году стали превышение скорости, нарушение правил маневрирования и проезда пешеходных переходов.

В этом году на 37% возросло количество аварий с жертвами из-за вины пешеходов, а именно из-за перехода дороги в неустановленном месте. Из-за этого произошло 249 аварий с пострадавшими: на 42% больше, чем за соответствующий период 2021-го.