Харків'янина судитимуть за виправдовування нападу Росії

Чоловічі руки у кайданках. Ілюстративне фото: freepik.com

В Інтернеті поширилося відео де харків'янин відкрито підтримує дії РФ та висловив своє незадоволення тим, що працівники супермаркету розмовляють українською мовою. Чоловіка судитимуть фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Чоловік був зафіксований поблизу одного з супермаркетів у Шевченківському районі м. Харкова, де він звернувся до "глядачів" у відеозверненні.

"Харків’янин був незадоволений та обурений тим, що працівники супермаркету "дуже полюбляють українську мову". Чоловік наполегливо просив їх розмовляти з ним виключно на російській мові та додав, що "Харьков расположен на русской земле", — розповідають правоохоронці.

Отримавши відмову, він у відео сказав:

"На Украине фашизм есть, СВО проводится не зря. Украине нужна денацификация".

На запит прокуратури був проведений санкціонований обшук за місцем проживання колаборанта, під час якого вилучено комуністичну символіку та інші предмети.

Фото з обушуку квартири колоборанта. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Фото з обушуку квартири колоборанта. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Фото з обушуку квартири колоборанта. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Фото з обушуку квартири колоборанта. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 4

Обвинувальний акт розглядається у Дзержинському районному суді м. Харкова, де встановлюються всі обставини справи.

Нагадаємо, що львів'янина відправили у в'язницю за виправдовування нападу Росії.

Також ми писали про те, що на Закарпатті викрили підприємство, де шили куртки для спортсменів РФ. Під час обшуків у швейному цеху виявили 150 курток для збірної РФ з лижного спорту.