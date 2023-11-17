Харьковчанина будут судить за оправдание нападения России

Не понравился украинский язык — в Харькове будут судить очередного "любителя русского мира"
В Интернете распространилось видео, где харьковчанин открыто поддерживает действия РФ и выразил свое недовольство тем, что работники супермаркета говорят на украинском языке. Мужчину будут судить по факту коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Материалы дела
Мужчина был зафиксирован вблизи одного из супермаркетов в Шевченковском районе Харькова, где он обратился к "зрителям" в видеообращении.
"Харьковчанин был недоволен и возмущен тем, что работники супермаркета "очень любят украинский язык". Мужчина настойчиво просил их разговаривать с ним исключительно на русском языке и добавил, что "Харьков расположен на русской земле", — рассказывают правоохранители.
Получив отказ, он в видео сказал:
"В Украине фашизм есть, СВО проводится не зря. Украине нужна денацификация".
По запросу прокуратуры был проведен санкционированный обыск по месту жительства коллаборанта, во время которого изъята коммунистическая символика и другие предметы.
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Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
Обвинительный акт рассматривается в Дзержинском районном суде г. Харькова, где устанавливаются все обстоятельства дела.
Напомним, что львовянина отправили в тюрьму за оправдывание нападения России.
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