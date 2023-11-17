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Не понравился украинский язык — в Харькове будут судить очередного "любителя русского мира"

17 ноября 2023 14:06
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковчанина будут судить за оправдание нападения России
Мужские руки в наручниках. Иллюстративное фото: freepik.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Интернете распространилось видео, где харьковчанин открыто поддерживает действия РФ и выразил свое недовольство тем, что работники супермаркета говорят на украинском языке. Мужчину будут судить по факту коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Мужчина был зафиксирован вблизи одного из супермаркетов в Шевченковском районе Харькова, где он обратился к "зрителям" в видеообращении.

"Харьковчанин был недоволен и возмущен тем, что работники супермаркета "очень любят украинский язык". Мужчина настойчиво просил их разговаривать с ним исключительно на русском языке и добавил, что "Харьков расположен на русской земле", — рассказывают правоохранители.

Получив отказ, он в видео сказал:

"В Украине фашизм есть, СВО проводится не зря. Украине нужна денацификация".

По запросу прокуратуры был проведен санкционированный обыск по месту жительства коллаборанта, во время которого изъята коммунистическая символика и другие предметы.

  • Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Обвинительный акт рассматривается в Дзержинском районном суде г. Харькова, где устанавливаются все обстоятельства дела.

Напомним, что львовянина отправили в тюрьму за оправдывание нападения России.

Также мы писали о том, что в Закарпатье разоблачили предприятие, где шили куртки для спортсменов РФ . В ходе обысков в швейном цехе обнаружили 150 курток для сборной РФ по лыжному спорту.

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