Харьковчанина будут судить за оправдание нападения России

Мужские руки в наручниках. Иллюстративное фото: freepik.com

В Интернете распространилось видео, где харьковчанин открыто поддерживает действия РФ и выразил свое недовольство тем, что работники супермаркета говорят на украинском языке. Мужчину будут судить по факту коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Мужчина был зафиксирован вблизи одного из супермаркетов в Шевченковском районе Харькова, где он обратился к "зрителям" в видеообращении.

"Харьковчанин был недоволен и возмущен тем, что работники супермаркета "очень любят украинский язык". Мужчина настойчиво просил их разговаривать с ним исключительно на русском языке и добавил, что "Харьков расположен на русской земле", — рассказывают правоохранители.

Получив отказ, он в видео сказал:

"В Украине фашизм есть, СВО проводится не зря. Украине нужна денацификация".

По запросу прокуратуры был проведен санкционированный обыск по месту жительства коллаборанта, во время которого изъята коммунистическая символика и другие предметы.

Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Фото из обыска квартиры коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/4 _ 4

Обвинительный акт рассматривается в Дзержинском районном суде г. Харькова, где устанавливаются все обстоятельства дела.

Напомним, что львовянина отправили в тюрьму за оправдывание нападения России.

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