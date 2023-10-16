Прогноз погоди у Харкові та Харківській області 16 жовтня

Жінка з парасолькою йде вулицею. Ілюстративне фото: Тис Микола / УНІАН

Понеділок, 16 жовтня, у Харкові та Харківській області день буде хмарним із періодичними проясненнями. Мабуть, це слушний час для підготовки парасольки та теплого одягу, оскільки погода в Харкові обіцяє бути мінливою.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У самому Харкові вночі погода буде спокійніша, без істотних опадів, але вдень слід підготуватися до дощу. Прогнозується, що нічна температура становитиме 9-11°C, тоді як удень термометри покажуть 11-13°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Погода у Харківській області

В регіоні вночі очікується дощ, зокрема у західній частині області, а на решті території опадів практично не передбачається. Вдень, навпаки, можливі дощі, іноді значні.

Вітер також змінюватиме напрямок: уночі він дме з півдня зі швидкістю 5-10 м/с, а вдень повертається на північний захід і посилюється до 9-14 м/с, часом із поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря коливатиметься в залежності від часу доби та регіону. Вночі в середньому по області очікуються 6-11°C тепла, тоді як удень термометри піднімуться до 11-16°C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що 16 жовтня в Україну прийде похолодання. На більшості території країни буде йти дощ, а в Карпатах чекають на мокрий сніг.