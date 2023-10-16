Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области 16 октября

Женщина с зонтиком идет по улице. Иллюстративное фото: Тис Николай / УНИАН

Понедельник, 16 октября, в Харькове и Харьковской области будет облачным с периодическими прояснениями. Пожалуй, это время для подготовки зонтика и теплой одежды, поскольку погода в Харькове обещает быть изменчивой.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В самом Харькове ночью погода будет более спокойная, без существенных осадков, но днем следует подготовиться к дождю. Прогнозируется, что ночная температура будет составлять 9-11°C, тогда как днем термометры покажут 11-13°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Погода в Харьковской области

В регионе ночью ожидается дождь, в частности, в западной части области, а на остальной территории осадков практически не предполагается. Днем, напротив, возможны дожди, иногда значительные.

Ветер также будет менять направление: ночью он дует с юга со скоростью 5-10 м/с, а днем возвращается на северо-запад и усиливается до 9-14 м/с, временами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в зависимости от времени и региона. Ночью в среднем по области ожидаются 6-11°C тепла, в то время как днем термометры поднимутся до 11-16°C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что 16 октября в Украину придет похолодание . На большинстве территории страны будет идти дождь, а в Карпатах ожидают мокрый снег.