Прогноз погоди у Харкові та області на 8 листопада

Дощ у Харкова. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook

Сьогодні, 8 листопада, жителі Харкова та Харківської області повинні бути готові до змін у погодних умовах. За прогнозами метеорологів, у місті та Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями, але також значний дощ.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди в Харківській області 8 листопада

По області, вночі не передбачаються істотні опади, і місцями може з'явитися туман. Проте вдень нам слід бути готовими до значного дощу.

Вітер буде дути південно-західним напрямком зі швидкістю від 7 до 12 м/с. Щодо температури повітря, вночі в області очікується +2...+7°C, в той час як вдень температура підніметься до +8...+13°C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Якою буде погода в Харкові сьогодні

Щодо температури повітря в місті Харкові, вночі очікується +4...+6°C, а вдень температура становитиме +10...+12 градусів тепла.

Метеорологи також випустили попередження про небезпечні метеорологічні явища на 8 листопада (1 рівень небезпеки). У цей день очікується значний дощ, і весь день у Харкові буде хмарним. З середини дня і до його кінця очікується сильний дощ.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що 8 листопада, погоду очікують різкі зміни. Тому в цей день в більшості областей пройдуть дощі, а в деяких регіонах їхня інтенсивність буде ще більшою

Також ми писали про те, що протягом цього тижня в Україні переважатиме мінлива погода. Українці відчують холодний "подих" листопада.