Прогноз погоды в Харькове и области на 8 ноября.

Синоптики прогнозируют сегодня в Харькове пасмурную погоду
Сегодня, 8 ноября, жители Харькова и Харьковской области должны быть готовы к переменам в погодных условиях. По прогнозам метеорологов, в городе и Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями, но также ожидается дождь.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харьковской области 8 ноября
По области ночью не предполагаются существенные осадки, и местами может появиться туман. Однако днем нужно быть готовыми к значительному дождю.
Ветер будет дуть юго-западным направлением со скоростью от 7 до 12 м/с. По температуре воздуха ночью в области ожидается +2...+7°C, в то время как днем температура поднимется до +8...+13°C.
Какая будет погода в Харькове сегодня
По температуре воздуха в городе Харькове ночью ожидается +4...+6°C, а днем температура составит +10...+12 градусов тепла.
Метеорологи также выпустили предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 8 ноября (1 уровень опасности). В этот день ожидается облачная погода. С середины дня и до конца ожидается сильный дождь.
Напомним, что 8 ноября погоду ожидают резкие изменения. Поэтому в этот день в большинстве областей пройдут дожди, а в некоторых регионах их интенсивность будет еще больше.
Также мы писали о том, что в течение этой недели в Украине будет преобладать переменная погода. Украинцы почувствуют холодное "дыхание" ноября.
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