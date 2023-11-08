Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Синоптики прогнозируют сегодня в Харькове пасмурную погоду arrow

Синоптики прогнозируют сегодня в Харькове пасмурную погоду

8 ноября 2023 06:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове и области на 8 ноября.
Дождь в Харькове. Иллюстративное фото: Василий Голосный / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 8 ноября, жители Харькова и Харьковской области должны быть готовы к переменам в погодных условиях. По прогнозам метеорологов, в городе и Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями, но также ожидается дождь.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харьковской области 8 ноября

По области ночью не предполагаются существенные осадки, и местами может появиться туман. Однако днем нужно быть готовыми к значительному дождю.

Ветер будет дуть юго-западным направлением со скоростью от 7 до 12 м/с. По температуре воздуха ночью в области ожидается +2...+7°C, в то время как днем температура поднимется до +8...+13°C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Какая будет погода в Харькове сегодня

По температуре воздуха в городе Харькове ночью ожидается +4...+6°C, а днем температура составит +10...+12 градусов тепла.

Метеорологи также выпустили предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 8 ноября (1 уровень опасности). В этот день ожидается облачная погода. С середины дня и до конца ожидается сильный дождь.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что 8 ноября погоду ожидают резкие изменения. Поэтому в этот день в большинстве областей пройдут дожди, а в некоторых регионах их интенсивность будет еще больше.

Также мы писали о том, что в течение этой недели в Украине будет преобладать переменная погода. Украинцы почувствуют холодное "дыхание" ноября.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме