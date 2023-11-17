Прогноз погоди у Харкові та області на 17 листопада

Люди тримають парасольки під час дощу. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, 17 листопада, погода у Харкові та області обіцяє залишитися хмарною з проясненнями та невеликими опадами. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У місті Харкові очікується хмарна погода з проясненнями та невеликими опадами у вигляді дощу. Вітер буде змінного напрямку зі швидкістю від 3 до 8 м/с. Температура повітря вдень та вночі буде в межах +3...+5°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Протягом усього дня небо у Харкові залишатиметься вкритим хмарами. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім припинитися. Слідкуйте за прогнозами та готуйтеся до змін у погодних умовах.

Прогноз погоди в Харківській області 17 листопада

По всій області очікується хмарна погода з проясненнями, а також невеликими опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями можливий туман, що може ускладнити видимість. Вітер буде змінного напрямку зі швидкістю від 3 до 8 м/с. Температура повітря коливатиметься +1...+6°C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Народний прогноз

17 листопада, боячись нечистої сили, люди намагалися нікуди з дому не виходити. Наші пращури помітили: якщо снігу надує, то в наступному році хліба прибуде. Також звертали увагу на качок: якщо їх багато залишалося зимувати, зима очікувалася теплою.

Нагадамо, що в Україні почав падати перший сніг. У зв'язку з цим водіїв просять не зволікати з переходом на зимову гуму.