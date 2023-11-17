Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Не забудьте зонтик – синоптики рассказали, какая погода будет в Харькове сегодня arrow

Не забудьте зонтик – синоптики рассказали, какая погода будет в Харькове сегодня

17 ноября 2023 06:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове и области на 17 ноября.
Люди, держа зонтики во время дождя. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

17 ноября погода в Харькове и области обещает остаться облачной с прояснениями и небольшими осадками. Ночной дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем кончиться.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Какая будет погода в Харькове сегодня

В Харькове ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками в виде дождя. Ветер будет переменного направления со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура воздуха днем и ночью будет в пределах +3...+5°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

На протяжении всего дня небо в Харькове будет оставаться облаками. Ночной дождь поутру ослабеет, а к середине дня должен совсем прекратиться. Следите за прогнозами и готовьтесь к переменам в погодных условиях.

Прогноз погоды в Харьковской области 17 ноября

По всей области ожидается облачно с прояснениями, а также небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Местами возможен туман, что может усложнить видимость. Ветер будет переменного направления со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура воздуха будет колебаться +1...+6°C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Народный прогноз

17 ноября, боясь нечистой силы, люди пытались никуда из дома не выходить. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то зима будет сухой. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.

Напомним, что в Украине начал падать первый снег. В связи с этим водителей просят не медлить с переходом на зимнюю резину .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме