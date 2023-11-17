Прогноз погоды в Харькове и области на 17 ноября.

Люди, держа зонтики во время дождя. Иллюстративное фото: УНИАН

17 ноября погода в Харькове и области обещает остаться облачной с прояснениями и небольшими осадками. Ночной дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем кончиться.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая будет погода в Харькове сегодня

В Харькове ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками в виде дождя. Ветер будет переменного направления со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура воздуха днем и ночью будет в пределах +3...+5°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

На протяжении всего дня небо в Харькове будет оставаться облаками. Ночной дождь поутру ослабеет, а к середине дня должен совсем прекратиться. Следите за прогнозами и готовьтесь к переменам в погодных условиях.

Прогноз погоды в Харьковской области 17 ноября

По всей области ожидается облачно с прояснениями, а также небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Местами возможен туман, что может усложнить видимость. Ветер будет переменного направления со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура воздуха будет колебаться +1...+6°C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Народный прогноз

17 ноября, боясь нечистой силы, люди пытались никуда из дома не выходить. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то зима будет сухой. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.

Напомним, что в Украине начал падать первый снег. В связи с этим водителей просят не медлить с переходом на зимнюю резину .