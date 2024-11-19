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Не задекларувала маєтки — на чиновницю з Харкова відкрили справу

19 листопада 2024 15:56
Карина Приходько - Редактор
У голови Харківської облради виявили недостовірні дані в декларації
Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко. Фото: Facebook
Карина Приходько - Редактор

У голови Харківської обласної ради виявили ознаки недостовірних відомостей у декларації на понад 3,4 млн грн. Проти неї відкрили кримінальну справу.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції у вівторок, 19 листопада. 

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Що відомо про декларацію чиновниці

У НАЗК розповіли, що під час перевірки воно виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації чинної голови Харківської обласної ради, поданої за 2022 рік. За даними ЗМІ, йдеться про Тетяну Єгорову-Луценко. 

Як відомо, вона не зазначила у відомості нерухоме майно у Ніцці (Франція), вартість якого може становити 88 тис. євро (що еквівалентно понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік. Також виявлено ознаки завищення відображеного в декларації розміру готівки на понад 680 тис. грн.

Крім цього, НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.

Також посадовиця не зазначила  у декларації відомості про визначення її  чоловіка кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Франції SAS Midi au Soleil (ресторан  на набережній Канн, Франції).

За результатами розгляду обґрунтованого висновку НАЗК НАБУ внесло в ЄРДР відомості та розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (умисне декларування недостовірних даних). 

скандал з головою Харківською облрадою
Скриншот допису НАЗК 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що детектив БЕБ купив квартиру в Одесі за 4 млн грн під час війни. Це набагато більша ціна, ніж річна зарплата правоохоронця.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині начальник обласної Державної казначейської служби  Ігор Верига разом із дружиною задекларував 62 млн доларів у готівці.

декларація Харків корупція НАЗК чиновники майно

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