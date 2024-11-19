У главы Харьковского облсовета обнаружили недостоверные данные в декларации

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко. Фото: Facebook

У главы Харьковского областного совета выявили признаки недостоверных сведений в декларации более чем на 3,4 млн грн. Против нее возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции во вторник, 19 ноября.

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Что известно о декларации чиновницы

В НАПК рассказали, что во время проверки оно выявило признаки декларирования недостоверных сведений более чем на 3,4 млн грн в декларации действующего председателя Харьковского областного совета, поданной за 2022 год. По данным СМИ, речь идет о Татьяне Егоровой-Луценко.

Как известно, она не указала в сведении недвижимое имущество в Ницце (Франция), стоимость которого может составить 88 тыс. евро (что эквивалентно более 2,7 млн грн), которым пользуется (арендует) ее муж. Также выявлены признаки завышения отраженного в декларации размера наличных денег более чем на 680 тыс. грн.

Кроме этого, НАПК подверг сомнению факт получения ее мужем дохода от продажи корпоративных прав Le Folie's (ресторанный бизнес во Франции) в размере всего 500 евро.

Также чиновница не указала в декларации сведения об определении ее мужа конечным бенефициарным владельцем юридического лица, зарегистрированного по законодательству Франции SAS Midi au Soleil (ресторан на набережной Канн, Франции).

По результатам рассмотрения обоснованного заключения НАПК НАБУ внесло в ЕРДР сведения и возбудило уголовное производство по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное декларирование недостоверных данных).

Скриншот сообщения НАПК

Напомним, недавно мы писали, что детектив БЭБ купил квартиру в Одессе за 4 млн грн во время войны. Это гораздо большая цена, чем годовая зарплата правоохранителя.

Также мы сообщали, что в Полтавской области начальник областной Государственной казначейской службы Игорь Верига вместе с женой задекларировал 62 млн долларов в наличных средствах.