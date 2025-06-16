Прогноз погоди у Харкові на завтра 17 червня

Блискавка. Фото: УНІАН

Погода у Харкові та області завтра, 17 червня, очікується з дощами та грозами. Однак температура повітря прогріється до +28 °C.

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 17 червня

Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень буде короткочасний дощ. Синоптики зазначають, що місцями можлива гроза.

Погода в Україні 17 червня. Фото: Meteopost

Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +11...+16 °C, вдень +23...+28 °C;

у Харкові вночі +13...+15 °C, вдень +25...+27 °C.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про негоду у декількох областях завтра. Очікуються опади та грози.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що 20 червня похолоднішає в усіх областях, окрім півдня.