Прогноз погоди у Харкові на завтра 17 червня

Небезпечна гроза насувається на Харків — погода на завтра
Блискавка. Фото: УНІАН
Ключові моменти Погода в Харкові та області 17 червня
Погода у Харкові та області завтра, 17 червня, очікується з дощами та грозами. Однак температура повітря прогріється до +28 °C.
Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
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Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень буде короткочасний дощ. Синоптики зазначають, що місцями можлива гроза.
Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +11...+16 °C, вдень +23...+28 °C;
- у Харкові вночі +13...+15 °C, вдень +25...+27 °C.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про негоду у декількох областях завтра. Очікуються опади та грози.
Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що 20 червня похолоднішає в усіх областях, окрім півдня.
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