Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Небезпечна гроза насувається на Харків — погода на завтра

Небезпечна гроза насувається на Харків — погода на завтра

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 19:16
Прогноз погоди у Харкові на завтра 17 червня
Блискавка. Фото: УНІАН
Ключові моменти Погода в Харкові та області 17 червня

Погода у Харкові та області завтра, 17 червня, очікується з дощами та грозами. Однак температура повітря прогріється до +28 °C.

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Погода в Харкові та області 17 червня

Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень буде короткочасний дощ. Синоптики зазначають, що місцями можлива гроза.

Погода в Україні завтра 17 червня
Погода в Україні 17 червня. Фото: Meteopost

Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря: 

  • по області вночі +11...+16 °C, вдень +23...+28 °C;
  • у Харкові вночі +13...+15 °C, вдень +25...+27 °C.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про негоду у декількох областях завтра. Очікуються опади та грози.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що 20 червня похолоднішає в усіх областях, окрім півдня.

погода Харків негода Харківська область прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації