Прогноз погоды в Харькове на завтра 17 июня

Опасная гроза надвигается на Харьков — погода на завтра
Молния. Фото: УНИАН
Ключові моменти Погода в Харькове и области 17 июня
Погода в Харькове и области завтра, 17 июня, ожидается с дождями и грозами. Однако температура воздуха прогреется до +28 °C.
Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
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Погода в Харькове и области 17 июня
Ночью существенных осадков не предвидится, а днем будет кратковременный дождь. Синоптики отмечают, что местами возможна гроза.
Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +11...+16 °C, днем +23...+28 °C;
- в Харькове ночью +13...+15 °C, днем +25...+27 °C.
Напомним, в Укргидрометцентре предупредили о непогоде в нескольких областях завтра. Ожидаются осадки и грозы.
Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что 20 июня похолодает во всех областях, кроме юга.
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