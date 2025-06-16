Прогноз погоды в Харькове на завтра 17 июня

Молния. Фото: УНИАН

Погода в Харькове и области завтра, 17 июня, ожидается с дождями и грозами. Однако температура воздуха прогреется до +28 °C.

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 17 июня

Ночью существенных осадков не предвидится, а днем будет кратковременный дождь. Синоптики отмечают, что местами возможна гроза.

Погода в Украине 17 июня. Фото: Meteopost

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью +11...+16 °C, днем +23...+28 °C;

в Харькове ночью +13...+15 °C, днем +25...+27 °C.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили о непогоде в нескольких областях завтра. Ожидаются осадки и грозы.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что 20 июня похолодает во всех областях, кроме юга.