Прогноз погоди в Харкові на завтра 18 травня

Небезпечні пориви та грози — погода в Харкові на завтра
Погода у Харкові завтра, 18 травня, очікується хмарною. Синоптики прогнозують дощі, грози та пориви вітру.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода в Харкові 18 травня
Вночі будуть дощі, а місцями — значні. Вдень очікуються невеликі опади. Крім того, можливі грози.
Синоптики зазначають, що вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, а місцями пориви — 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +14...+19 °C.
Нагадаємо, в Україні на вихідних, 17-18 травня, очікується прохолодна погода з опадами. Крім того, можливі грози та пориви вітру.
Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що 20 травня буде чергове похолодання з дощами.
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