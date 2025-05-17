Прогноз погоди в Харкові на завтра 18 травня

Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Харкові завтра, 18 травня, очікується хмарною. Синоптики прогнозують дощі, грози та пориви вітру.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода в Харкові 18 травня

Вночі будуть дощі, а місцями — значні. Вдень очікуються невеликі опади. Крім того, можливі грози.

Погода в Україні 18 травня. Фото: Meteopost

Синоптики зазначають, що вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, а місцями пориви — 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +14...+19 °C.

Нагадаємо, в Україні на вихідних, 17-18 травня, очікується прохолодна погода з опадами. Крім того, можливі грози та пориви вітру.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що 20 травня буде чергове похолодання з дощами.