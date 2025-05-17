Прогноз погоды в Харькове на завтра 18 мая

Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове завтра, 18 мая, ожидается облачной. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 18 мая

Ночью будут дожди, а местами — значительные. Днем ожидаются небольшие осадки. Кроме того, возможны грозы.

Погода в Украине 18 мая. Фото: Meteopost

Синоптики отмечают, что ветер будет юго-западного направления со скоростью 9-14 метров в секунду, а местами порывы — 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9...+14 °C, днем +14...+19 °C.

Напомним, в Украине на выходных, 17-18 мая, ожидается прохладная погода с осадками. Кроме того, возможны грозы и порывы ветра.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 20 мая будет очередное похолодание с дождями.