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Опасные порывы и грозы — погода в Харькове на завтра

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Дата публикации 17 мая 2025 14:32
Прогноз погоды в Харькове на завтра 18 мая
Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове завтра, 18 мая, ожидается облачной. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Ночью будут дожди, а местами — значительные. Днем ожидаются небольшие осадки. Кроме того, возможны грозы.

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Погода в Украине 18 мая. Фото: Meteopost

Синоптики отмечают, что ветер будет юго-западного направления со скоростью 9-14 метров в секунду, а местами порывы — 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9...+14 °C, днем +14...+19 °C.

Напомним, в Украине на выходных, 17-18 мая, ожидается прохладная погода с осадками. Кроме того, возможны грозы и порывы ветра.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 20 мая будет очередное похолодание с дождями.

погода Харьков Харьковская область дождь прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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